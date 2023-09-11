Новости Устройства 11.09.2023 в 17:12

Будущие новинки Samsung — Galaxy S23 FE на фото от регулятора + TWS-наушники Galaxy Buds FE

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Юрій Орос

Автор новин

Сайт SamMobile опубликовал (1, 2) две новых утечки касательно будущих устройств с индексом FE. «Более дешевый флагман» Galaxy S23 FE показался на фото, а следующими полностью беспроводными наушниками компании предстоит стать Galaxy Buds FE.

Samsung Galaxy S23 FE

Информация о Galaxy S23 FE стала доступной благодаря китайскому сертификационному бюро TENAA. Согласно уже доступной информации, Galaxy S23 FE оснастят 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340 × 1080 пикселей. Внутри будет 8-ядерный процессор, скорее всего Snapdragon 8 Gen 1 в США и Exynos 2200 в других странах. Будет вариант с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Сзади будут три отдельных отверстия для камер. Все будет питаться от аккумулятора на 4370 мАч. Ожидается, что смартфон представят в Индии до конца этого месяца, по цене около 650 долларов.

Будущие новинки Samsung — Galaxy S23 FE на фото от регулятора + TWS-наушники Galaxy Buds FEБудущие новинки Samsung — Galaxy S23 FE на фото от регулятора + TWS-наушники Galaxy Buds FEБудущие новинки Samsung — Galaxy S23 FE на фото от регулятора + TWS-наушники Galaxy Buds FE

Samsung Galaxy Buds FE

В сети появилась информация о наушниках Galaxy Buds FE (номер модели SM-R400N), которые вероятно станут следующей моделью в линейке Buds.

Будущие новинки Samsung — Galaxy S23 FE на фото от регулятора + TWS-наушники Galaxy Buds FE

Вероятные Galaxy Buds FE будут иметь такой же дизайн кейса, как и Galaxy Buds 2 и Galaxy Buds 2 Pro, с округло-квадратной формой и портом USB Type-C. Белый корпус на фото — знак, что будет такой цветовой вариант. На кейсе есть светодиодные индикаторы зарядки.

Будущие новинки Samsung — Galaxy S23 FE на фото от регулятора + TWS-наушники Galaxy Buds FEСобственно наушники, похоже, имеют крыловидные наконечники, подобные тем, что есть у Galaxy Buds и Galaxy Buds+, что делает их более устойчивыми в ушах. Всего на них будет по 2 микрофона, и два варианта амбушюров — S/M и M/L.

Будущие новинки Samsung — Galaxy S23 FE на фото от регулятора + TWS-наушники Galaxy Buds FEБудущие новинки Samsung — Galaxy S23 FE на фото от регулятора + TWS-наушники Galaxy Buds FE
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