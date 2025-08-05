Bybit и Mt. Gox отдыхают: выявлено крупнейшее в истории криптовалютное ограбление на $3,5 млрд

Ограбление было совершено пять лет назад, но раскрыто только на днях. На Bybit и Mt. Gox исчезло гораздо меньше в денежном эквиваленте, чем из пула LuBian.

Исследователи из Arkham Intelligence рассказали на X о похищении 127 426 биткоинов из китайского майнингового пула LuBian в 2020 году. Их стоимость тогда составляла $3,5 млрд — сейчас это было бы $14,5 млрд. Первоисточник расследования содержит много дополнительных деталей и графических материалов.

На своем пике LuBian был шестым по величине майнинговым пулом Bitcoin, прежде чем исчезнуть в 2021 году. Пул был настолько большим, что к маю 2020 года контролировал 6% общего хешрейта Bitcoin. По иронии, LuBian рекламировался как «самый безопасный высокодоходный майнинговый пул в мире».

Arkham считает, что первый взлом пула произошел 28 декабря 2020 года. Тогда были похищены более 90% его запаса биткоинов. На следующий день было совершено еще одно ограбление, на $6 млн биткоинов и USDT. 31 декабря LuBian переместил небольшое количество оставшихся монет в кошельки восстановления.

Атака была осуществлена методом брутфорса генерации закрытых ключей LuBian. Генерация ключей использовала чрезвычайно слабую 32-битную энтропию, что позволяло любому с вычислительной мощностью игрового компьютера и несколькими днями в запасе взломать кошельки LuBian.

LuBian до сих пор сохраняет нетронутыми свои 11 886 последних биткоинов, оставшихся после атаки. Хакеры сделали то же самое — неприкосновенно хранят похищенное. Arkham сообщает, что последним известным шагом хакеров была консолидация кошельков в июле 2024 года. Злоумышленники получили достаточно монет, чтобы стать 13-м по величине владельцем биткойнов в мире.

Взлом LuBian можно считать крупнейшим криптовалютным ограблением в истории. Он превосходит недавнее ограбление биржи Bybit на $1,5 млрд, а также взлом биржи Mt. Gox в начале 2010-х годов. Технически, второй взлом Mt. Gox в 2014 году был крупнейшим в биткоинах и составлял 850 000 монет. Но тогда стоимость биткоина была намного ниже, чем в 2020 году, и они стоили «всего» $460 млн.

Источник: Tom’s Hardware