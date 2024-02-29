«Бычьи» ставки на Dogecoin достигли рекордных $1 млрд — мемная монета выросла на 40%

Трейдеры продолжают использовать мемные монеты, как ставки в экосистемах блокчейнов Ethereum и Solana, повысив фьючерсы на Dogecoin до рекордного уровня.

Как отмечает Coindesk, бычьи ставки на Dogecoin достигли рекорда в $1 миллиард, и почти 70% ставок были на длинную позицию.

Токен Dogecoin вырос на 40%, возглавив возрастание среди основных токенов и значительно опередил более широкий индекс криптовалют CoinDesk 20, который за тот же период вырос почти на 7,8%.

Флагманская криптовалюта биткоин тем временем продолжает свой уверенный рост, достигнув $63 тыс. с вчерашних $60 тыс. Последний раз биткоин торговался выше $60 тыс. в ноябре 2021 года — незадолго того, как достиг своего исторического максимума.

Курс GameDev-тестувальник. Курс для тих, хто хоче познайомитись з роботою тестувальника в геймдеві. Опанувати воркфлоу спеціаліста, розширити скілсет і перетворити любов до ігор на професію. Інформація про курс

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!