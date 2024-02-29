Новости Крипто 29.02.2024 в 13:12 comment views icon

«Бычьи» ставки на Dogecoin достигли рекордных $1 млрд — мемная монета выросла на 40%

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

«Бычьи» ставки на Dogecoin достигли рекордных $1 млрд — мемная монета выросла на 40%

Трейдеры продолжают использовать мемные монеты, как ставки в экосистемах блокчейнов Ethereum и Solana, повысив фьючерсы на Dogecoin до рекордного уровня.

Как отмечает Coindesk, бычьи ставки на Dogecoin достигли рекорда в $1 миллиард, и почти 70% ставок были на длинную позицию.

«Бичачі» ставки на Dogecoin сягнули рекордних $1 млрд — мемна монета виросла на 40%

Токен Dogecoin вырос на 40%, возглавив возрастание среди основных токенов и значительно опередил более широкий индекс криптовалют CoinDesk 20, который за тот же период вырос почти на 7,8%.

Флагманская криптовалюта биткоин тем временем продолжает свой уверенный рост, достигнув $63 тыс. с вчерашних $60 тыс. Последний раз биткоин торговался выше $60 тыс. в ноябре 2021 года — незадолго того, как достиг своего исторического максимума.

Решил подзаработать. Инвесторы Dogecoin обвинили Илона Маска в инсайдерской торговле – только после смены логотипа Twitter он заработал $124 млн

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