Биткоин превысил $60 тыс. — впервые за 2 года. Инвесторы прогнозируют новый исторический максимум в ближайшие недели

Последний раз биткоин торговался выше $60 000 в ноябре 2021 года — вскоре после того, как достиг своего исторического максимума.

Согласно данным CoinMarketCap, флагманская криптовалюта выросла более чем на 13% в недельном графике и на 37% за последний месяц. В настоящее время биткоин торгуется на уровне $60 250 — впервые с ноября 2021 года (с тех пор он падал на 67% до макроминимального уровня $19 297 в начале апреля 2022 года).

Как отмечает Cointelegraph, общая капитализация криптовалютного рынка выросла на 2,85% за последние 24 часа до $2,19 триллиона.

27 февраля отрасль восстановила рыночную капитализацию в $2 триллиона, когда стоимость биткоина превысила $57 тыс., подкрепленная поступлениями ETF биткоинов и улучшением настроений криптоинвесторов.

По словам Миккеля Морча, основателя инвестиционного фонда цифровых активов ARK36, новый исторический максимум как для биткоина, так и для эфира, мы можем увидеть в следующие несколько недель.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!