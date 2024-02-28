Новости Крипто 28.02.2024 в 16:14 comment views icon

Биткоин превысил $60 тыс. — впервые за 2 года. Инвесторы прогнозируют новый исторический максимум в ближайшие недели

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Последний раз биткоин торговался выше $60 000 в ноябре 2021 года — вскоре после того, как достиг своего исторического максимума.

Согласно данным CoinMarketCap, флагманская криптовалюта выросла более чем на 13% в недельном графике и на 37% за последний месяц. В настоящее время биткоин торгуется на уровне $60 250 — впервые с ноября 2021 года (с тех пор он падал на 67% до макроминимального уровня $19 297 в начале апреля 2022 года).

Біткоїн перетнув позначку у $60 тис. — вперше за 2 роки

Как отмечает Cointelegraph, общая капитализация криптовалютного рынка выросла на 2,85% за последние 24 часа до $2,19 триллиона.

27 февраля отрасль восстановила рыночную капитализацию в $2 триллиона, когда стоимость биткоина превысила $57 тыс., подкрепленная поступлениями ETF биткоинов и улучшением настроений криптоинвесторов.

По словам Миккеля Морча, основателя инвестиционного фонда цифровых активов ARK36, новый исторический максимум как для биткоина, так и для эфира, мы можем увидеть в следующие несколько недель.

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