Билл Гейтс говорит, что «тридневка» вполне реальна — поможет ИИ, который будет «готовить еду и все такое»

Искусственный интеллект может заменить эквивалент 300 миллионов штатных рабочих мест по всему миру в ближайшие годы, по подсчетам инвестбанка Goldman Sachs.

На этой неделе Билл Гейтс посетил подкаст Тревора Ноа «What Now» и, среди прочего, поговорил о перспективах искусственного интеллекта, отметив, что технология поможет людям «не так много работать».

«‎Если в конце концов мы получим общество, в котором придется работать всего три дня в неделю, это, наверное, нормально», — сказал Гейтс.

Соучредитель Microsoft также рассматривает ИИ полезным в том, чтобы «готовить еду и остальное», тем самым освобождая людей от ежедневных задач.

Ранее миллиардер говорил о рисках злоупотребления искусственным интеллектом, а в июле опубликовал длинное сообщение, в котором говорил о потенциальном влиянии технологии:

«Не думаю, что влияние искусственного интеллекта будет таким драматичным, как промышленная революция, но оно точно будет таким же большим, как появление ПК. Программы для обработки текстов не лишили офисной работы, но изменили ее навсегда», — сказал Гейтс. «Работодатели и работники должны были адаптироваться, и они это сделали».

Гейтс не единственный титан бизнеса, прогнозирующий сокращение рабочей недели. Ранее генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что благодаря искусственному интеллекту у следующего поколения работников будет только 3,5-дневная рабочая неделя.

«Ваши дети доживут до 100 лет и не будут болеть раком благодаря технологиям, и, вероятно, будут работать три с половиной дня в неделю», — сказал Даймон Bloomberg в октябре.

Даже владелец Tesla и X Илон Маск — поклонник работы по ночам и сна в офисе — считает, что ИИ искоренит потребность работать вообще и создаст «универсальный высокий доход».

«Вы можете работать для личного удовольствия. Но искусственный интеллект мог бы сделать все», — сказал Маск премьер-министру Великобритании Риши Сунаку на британском саммите по безопасности искусственного интеллекта.

Инвестиционный банк Goldman Sachs подсчитал, что ИИ может заменить эквивалент 300 миллионов штатных рабочих мест по всему миру в ближайшие годы.

Между тем, генеральный директор IBM Арвинд Кришна предусмотрел, что ИИ сначала автоматизирует «монотонную работу белых воротничков», но добавил, что это не значит, что люди останутся без работы.

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«‎Люди путают производительность с замещением», — сказал он на конференции CEO Initiative Fortune.

В пример Кришна приводит рабочие места, созданные благодаря изобретению Интернета.

«‎В 1995 году никто не думал, что будет пять миллионов веб-дизайнеров — они есть», — сказал Кришна.

В 2015-2019 годах четырехдневная рабочая неделя была испытана в Исландии и работники, представленные профсоюзами — около 90% рабочей силы — теперь получили право требовать сокращения рабочей недели.

В 2021 году ежегодные руководящие принципы экономической политики японского правительства уже содержали рекомендацию о том, чтобы компании разрешали своим работникам выбирать четырехдневную рабочую неделю.

Источник: Insider, Fortune