Илон Маск оборудовал штаб-квартиру Twitter спальнями для сотрудников

После покупки Twitter Илон Маск инициировал массовые сокращения персонала. Но теперь тем, кто остался, предстоит работать за себя и за того [уволенного] парня. А чтобы сотрудники больше работали и меньше отвлекались, некоторым из них предстоит буквально поселиться на работе.

По словам двух источников, несколько комнат в недавно обезлюдевшей штаб-квартире Twitter были трансформированы в небольшие спальные помещения. В понедельник сотрудники, вернувшиеся на работу в офис в Сан-Франциско, обнаружили скромные спальни с незаправленными матрасами, тусклыми занавесками и гигантскими мониторами телеприсутствия. В одной комнате даже есть растение. Это существенный прогресс по сравнению со спальным мешком, продемонстрированным одним из сотрудников Twitter в ноябре.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022