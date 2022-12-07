Илон Маск оборудовал штаб-квартиру Twitter спальнями для сотрудников

После покупки Twitter Илон Маск инициировал массовые сокращения персонала. Но теперь тем, кто остался, предстоит работать за себя и за того [уволенного] парня. А чтобы сотрудники больше работали и меньше отвлекались, некоторым из них предстоит буквально поселиться на работе.

По словам двух источников, несколько комнат в недавно обезлюдевшей штаб-квартире Twitter были трансформированы в небольшие спальные помещения. В понедельник сотрудники, вернувшиеся на работу в офис в Сан-Франциско, обнаружили скромные спальни с незаправленными матрасами, тусклыми занавесками и гигантскими мониторами телеприсутствия. В одной комнате даже есть растение. Это существенный прогресс по сравнению со спальным мешком, продемонстрированным одним из сотрудников Twitter в ноябре.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

В новооборудованной спальне можно найти ярко-оранжевое ковровое покрытие, деревянную тумбочку, кровать размера «queen-size» (60х80 дюймов или 152х203 см), настольную лампу и два офисных кресла. Источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что таких спален может быть «от 4 до 8 на этаже». Другой источник также на условиях анонимности добавил, что несколько комнат находились на практически пустом этаже. При этом в мусорном баке одной комнаты был мусор, значит ею уже пользовались. Отмечается, что компания не делала никаких объявлений в связи с появлением спальных комнат в офисе Twitter. Вероятно, кровати предназначены для оставшихся «хардкорных» сотрудников, чтобы они могли остаться на ночь в офисе.

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Напомним, в прошлом месяце в рамках инициативы Twitter 2.0 Илон Маск призвал сотрудников быть «чрезвычайно жёсткими» и быть готовыми «долго работать с высокой интенсивностью». Несогласным с такими условиями предлагалось покинуть компанию.

Источник: forbes