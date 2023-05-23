Билл Гейтс говорит, что искусственный интеллект «убьет» Google Поиск и Amazon

Создатель корпорации Microsoft Билл Гейтс говорит, что в будущем ИИ-разработчики создадут персонального цифрового агента, который радикально изменит поведение пользователей.

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«Вы никогда больше не посетите поисковый сайт или онлайн-магазин», — говорит Гейтс.

ИИ-агент сможет понимать потребности и привычки людей, и поможет им «прочесть то, на что у них нет времени», заявил бизнесмен во время мероприятия в Сан-Франциско, организованном Goldman Sachs и SV Angel, и посвященное искусственному интеллекту.

Компания, которая создаст ассистента, станет лидером в отрасли, говорит Гейтс, но он также считает, что им может стать как техногигант, так и стартап с равноценной вероятностью.

«Я был бы разочарован, если бы лидером стала не Microsoft. Однако я очень впечатлен несколькими стартапами, включая Inflection.AI»

Inflection.AI – это калифорнийский стартап в области искусственного интеллекта от соучредителя LinkedIn Рида Хоффмана и соучредителя DeepMind Мустафы Сулеймана. Компания в начале мая запустила чат-бот Pi, которого позиционирует как «личного компаньона, дающего дружеские советы». Испытать ИИ-помощника в настоящее время можно бесплатно через сайт или приложение для iOS.

По словам Гейтса, потребуется некоторое время, пока мощный цифровой помощник будет готов к массовому использованию. Сейчас же компании продолжат интегрировать в собственные продукты так называемые генеративные технологии искусственного интеллекта, подобные популярному ChatGPT OpenAI.

Гейтс также отметил, что искусственный интеллект ускорит инновации в космосе и приведет к более прогрессивной разработке лекарства; а развитие генеративных ИИ-технологий повлияет на работу офисных работников. Бизнесмен говорит, что, по его мнению, использование «будущих роботов-гуманоидов» обойдется компаниям дешевле, чем человеческая сила.

Источник: CNBC