ChatGPT на смартфонах: OpenAI запустила официальное iOS-приложение — пока только в США

OpenAI начала развертывание мобильной программы для своего ИИ чат-бота. Опробовать программу могут только пользователи из США, но в ближайшие недели компания обещает распространить ее и на другие страны.

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Бесплатное приложение можно скачать для устройств iOS через App Store (сервис для устройств Android также обещают в будущем). Принцип работы чат-бота остается неизменным – пользователь вводит свой вопрос, а ChatGPT предоставляет ответы.

В программе разрешены и голосовые запросы, но сам чат-бот пока умеет отвечать только письмом. Приложение также синхронизирует текстовые разговоры на разных устройствах. Подписчики ChatGPT Plus за $19,99 в месяц получат доступ к последней версии большой языковой модели OpenAI GPT-4 – и это распространяется на смартфоны. Премиум-версия программы также предлагает более быстрое время ответов и предварительный просмотр новых функций.

По иронии судьбы Apple ограничивают внутреннее использование ChatGPT и других инструментов искусственного интеллекта сразу после появления нового приложения. Компания озабочена тем, что программное обеспечение может использоваться для обнародования конфиденциальных данных. Подобное решение ранее было принято в Samsung Electronics и других корпоративных гигантах.

Выпуск программы для iOS может сделать ChatGPT доступным для большего количества людей, а OpenAI получит более непосредственный потребительский контроль через публичные отзывы в App Store.