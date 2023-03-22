Билл Гейтс назвал ИИ GPT от OpenAI наиболее революционным достижением со времен появления интерфейса GUI на ПК

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс утверждает, что модель искусственного интеллекта GPT от OpenAI кажется ему наиболее революционным достижением с тех пор, как он увидел интерфейс GUI в 1980 году.

Не все читатели помнят времена использования командной строки в качестве основного пользовательского интерфейса ПК. Операционная система Microsoft Windows, созданная Гейтсом и коллегами, была не первой ОС с GUI, но стала самой массовой, благодаря использованию на IBM-совместимых компьютерах. Windows коренным образом изменила способ «общения» большинства людей с ПК.

Не удивительно, что Билл Гейтс видит здесь параллели с ChatGPT и подобными моделями – они общаются с человеком с помощью разговорного языка, при этом умеют генерировать осмысленные развернутые ответы (хоть и далеко не всегда точные) и писать работающий программный код.

В обширной статье в своем блоге Гейтс, в числе прочего, рассказал, что в прошлом году бросил вызов команде OpenAI – разработать модель искусственного интеллекта, которая могла бы пройти экзамен по биологии – Advanced Placement Biology. Согласно информации OpenAI, ИИ GPT-4, выпущенный для публики на прошлой неделе, набрал в тесте максимальный балл.

«Опыт был ошеломляющим. Я знал, что только что увидел самое важное достижение в технологии со времен графического пользовательского интерфейса, — написал Билл Гейтс. – Развитие ИИ столь же фундаментально, как создание микропроцессора, персонального компьютера, интернета и мобильного телефона. Это изменит то, как люди работают, учатся, путешествуют, получают медицинскую помощь и общаются друг с другом. Под него будут переориентироваться целые отрасли. Компании будут отличаться тем, насколько хорошо они его используют».

Восторг Гейтса разделяют CEO Google Эрик Шмидт, основатель Amazon Джефф Безос и глава NVIDIA Дженсен Хуанг. Ранее Билл Гейтс говорил, что технологии, подобные ChatGPT позволят людям меньше работать.

Microsoft тесно связана с OpenAI, разработавшей модель GPT. Компания инвестировала в проект $10 млрд и уже интегрировала модель GPT в Bing и сервисы Azure.

Билл Гейтс предлагает уравновешивать страхи и возможные неприятности, связанные с внедрением ИИ мыслями о тех преимуществах, которые они могут принести. Он также считает, что правительства и благотворительные организации должны поддерживать инструменты искусственного интеллекта для улучшения образования и здравоохранения в развивающихся странах – коммерческие компании не всегда инвестируют в эти сферы.

Источник: CNBC