Биржа Upbit приостановила депозиты и вывод токенов STX и REI

Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit, популярная среди арбитражников, предупредила о временной приостановке услуг депозита и вывода токенов STX из-за проблем с сетью Stacks. Это связано с задержкой в создании блоков в блокчейн-сети Stacks (Bitcoin L2), что сделало транзакции нестабильными.

Позже Upbit добавила, что депозиты и вывод STX возобновлены после подтверждения стабильности сети.

Однако теперь остановлены депозиты и снятие токенов REI из-за прерывания генерации блоков в сети REI Network. Это связано с обновлением сети. Приостановили операции с REI также Binance, Huobi (HTX) и BigONE.

Это решение принято для поддержки хардфорка и обеспечения стабильности сети во время обновления. Обновление сети включает внедрение новых механизмов безопасности, в частности Jail Mechanism, который автоматически приостанавливает деятельность валидаторов, нарушающих правила сети, например, пропускают блоки или пытаются форкнуть сеть

Ожидается, что депозиты и выводы будут восстановлены после завершения обновления и стабилизации сети.

Источник: Upbit