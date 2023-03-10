Биткоин потерял в цене 8% и стоит меньше $20000 на фоне краха банка Silvergate, проблем SVB, снижения индексов и повышения процентных ставок в США

Рынок криптовалют потерял более $70 млрд с 8 по 10 марта. Согласно данным CoinDesk, биткоин упал почти на 8%, до $19 900. Этериум также подешевел на 8%, до $1400. В настоящее время падение продолжается – сейчас биткоин стоит $19779.

Важным фактором, повлиявшим на рынок криптовалют, стал крах Silvergate Capital, крупного кредитора криптоиндустрии. Silvergate заявил, что сворачивает операции и ликвидирует свой банк. Падение Silvergate – еще один пример того, как банкротство криптовалютной биржи FTX, крупного клиента банка, продолжает оказывать влияние на отрасль.

Также Silicon Valley Bank заявил о продаже активов на сумму $21 млрд с убытком в $1,8 млрд долларов. SVB – один из крупнейших банков, финансирующих технологические стартапы. Предоставляя традиционные банковские услуги, а также финансируя технологические проекты, он стал одним из основных в индустрии венчурного капитала в США. Продажа активов SVB произошла на фоне общего ослабления финансирования технологий – венчурные инвесторы сохраняют осторожность на фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл указал, что процентные ставки могут вырасти и остаться выше, чем ожидалось. Повышение процентных ставок ощутимо влияет на рискованные активы, такие как акции и криптовалюты.

И Silvergate, и SVB вложили свои деньги в казначейские облигации США, которые потеряли в цене, поскольку ФРС повысила ставки. Эти банки были вынуждены продавать облигации с убытком, чтобы укрепить свои позиции.

Движение цен на криптовалюту довольно тесно связано с фондовыми рынками США, в частности с высокотехнологичным индексом Nasdaq. В четверг основные американские рынки закрылись снижением. Эксперты сходятся на мысли, что падение может продолжиться и сейчас не самое подходящее время для покупки криптовалют.

Источник: CNBC