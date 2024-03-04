Биткоин превысил $65 тысяч — самый высокий показатель с конца 2021 года

Рекордный уровень биткоина в $68 999 был установлен в ноябре 2021-го.

В настоящее время флагманская криптовалюта торгуется на уровне $65 527.

Как отмечает Reuters, только в этом году биткоин вырос вдвое и большая часть роста пришлась на последние несколько недель — благодаря росту объемов торгов ETF ETF (Exchange Traded Fund) — это фонд, руководитель которого (ETF-провайдер) собирает акции компании в один портфель по определенным признакам, и продает их на бирже. криптовалюты в США, которые только недавно официально одобрили.

«Инвесторы чувствуют большую уверенность, что цена будет выше», — сказал Маркус Тилен, руководитель отдела исследований криптоаналитики 10x Research в Сингапуре.

Меньший конкурент Ethereum так же вырос на 50% в начале 2024 года — по состоянию на утро понедельника его цена достигала $3 490, что немного меньше двухлетнего максимума, достигнутого на прошлой неделе.

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