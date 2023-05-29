Новости Игры 29.05.2023 в 17:54

Биткоин в GTA 6 — будущий сиквел серии Grand Theft Auto, вероятно, получит систему криптонаград

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Биткоин в GTA 6 — будущий сиквел серии Grand Theft Auto, вероятно, получит систему криптонаград

Очередные утечки свидетельствуют о том, что будущий сиквел серии Grand Theft Auto – GTA 6 – будет использовать технологию блокчейн, что фактически превратит игру в одну из концепций Play to Earn (играй и зарабатывай).

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Ожидается, что GTA 6 получит серьезные обновления по сравнению с предыдущей версией, и самое интересное здесь то, что в игру могут интегрировать технологию блокчейн для внедрения системы вознаграждений на основе криптовалюты.

«Утечки GTA 6 свидетельствуют о том, что история будет разворачиваться в Колумбии/Майами и будет включать в себя внутриигровые, криптовалютные награды для игроков, чтобы они могли зарабатывать и торговать», – сообщает Forbes India с отсылкой на твит Watcher.Guru от 26 июня.

Появление криптовалюты и внедрение концепции «играй и зарабатывай» настолько захватили игровую индустрию, что превратили игры в дополнительный источник дохода. Согласно утечкам, игроки GTA 6 смогут использовать в игре биткоин (BTC) – один из крупнейших криптовалютных активов – как способ оплаты и как маркер вознаграждения.

В феврале Rockstar Games объявила, что GTA 6 находится в стадии разработки, однако официальной информации об интеграции блокчейна в игру не публиковала.

В версии GTA 5 2013 года игроки могли выйти на фондовые рынки, получив доступ к биржам LCN и BAWSAQ через свои смартфоны и торгуя акциями на бирже. Кроме того, игроки могли зарабатывать деньги в миссиях Stock Market Assassination.

Выход GTA 6 ожидается в 2023-2024 годах. Ранее сообщалось, что общие продажи игр серии GTA превысили 400 миллионов копий, из которых более 180 млн пришлось на GTA 5.


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