Биткоин за час взлетел до $27 тысяч и спровоцировал ликвидацию криптовалюты более чем на $150 млн

Флагманская криптовалюта достигла своего нового 9-месячного максимума. Согласно данным CoinGlass, за последние 24 часа закрыто более 44 000 позиций трейдеров.

Стоимость биткоина снова двинулась вверх, достигнув отметки почти в $27 тысяч. Большинство альтокинов последовали примеру флагманской монеты, что привело к ликвидации Традиционно «ликвидация» означает конвертацию активов в наличные. почти $150 млн криптоактивов.

С тех пор как банковский кризис в США обострился на прошлой неделе и распространился на Европу — биткоин наоборот начал развиваться. С минувшей пятницы он вырос более чем на $6 тысяч — до $26 тысяч. 17 марта главная цифровая монета вновь продемонстрировала рост и приблизилась к $27 тысячам — впервые с июня 2022 года.

Последние скачки цифровых монет произошли после того, как Федеральная резервная система США сообщила, что Silicon Valley Bank, Signature Bank и другие неназванные банковские организации позаимствовали $300 миллиардов долларов для решения своих проблем.

Источник: cryptopotato