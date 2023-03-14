Биткоин подорожал до $26 500 (+$2,5 тыс. за день) на фоне вливания ФРС США в банковскую систему и замедления инфляции до 6%

Повышение цены биткоина до $26 500 произошло на фоне краха «технологических» банков Silicon Valley Bank, Silvergate и Signature. Федеральная резервная система США взяла под управление Silicon Valley, выделив $25 млрд на его финансирование, а также предпринимает другие меры для предотвращения кризиса ликвидности. Проблема отодвинула на второй план инфляцию в США и возможно заставит ФРС пересмотреть предварительное решение о повышении ставки.

Индекс потребительских цен в США за год вырос на 6%, при этом средняя цена недвижимости возросла на 8,9% за год. Базовая инфляция за год составила 5,5%, в сравнении с 5,6% в январе. Такой уровень инфляции далек от прошлогоднего 41-летнего рекорда в 9,1%, но не отвечает и целевому показателю ФРС в 2%. В декабре организация прогнозировала рост ставки до 5,1% в начале 2023 года, однако банковский кризис, по всей вероятности, заставит ее пересмотреть планы.

В отличие от криптовалютного Silvergate, испытавшего отток средств и самоликвидировавшегося, проблемы Silicon Valley Bank связаны работой в «среде с высокими процентными ставками», по мнению министра финансов США Дженет Эллен.

В момент публикации этой новости цена биткоина сохраняется на уровне ~$26 000, после небольшого отката до $25 900.