Криптоинвесторы: биткоин вырастет до $100 000 через 2-3 года, а в 2023-м отрасль будет «осторожно» восстанавливаться после репутационных потерь

После бурного 2022-го года криптоинвесторы пытаются выяснить, когда ожидать дальнейшего роста биткоинов. 2023-й — сейчас называют «годом осторожности», а новый бычий рынок ожидается только в 2024-2025 годах.

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В 2022-м году рынок криптовалюты в целом потерял около $1,4 триллиона из-за того, что отрасль столкнулась с проблемами ликвидности и банкротствами. В том числе и крахом одной из крупнейших криптобирж FTX, инфекция от которой распространилась впоследствии на всю отрасль.

Несмотря на то, что в начале года биткоин вырос до более чем $21 000, эксперты говорят, что в ближайшее время он вряд ли достигнет своего исторического максимума в $69 000.

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Билл Тай, венчурный капиталист и ветеран криптовалюты, говорит, что возможно «биткоин достиг своего дна», и добавляет, что монета может упасть ниже $12 000 перед своим новым ростом.

Мельтем Демирорс, главный стратегический директор CoinShares, полагает, что биткоин, вероятно, будет торговаться в нижнем диапазоне между $15 000 и $20 000 и на верхнем уровне между $25 000 и $30 000. Эксперт добавляет, что многие «вынужденные продажи» в 2022-м году в результате обвалов на рынке сейчас закончились, но в биткоин сейчас поступает не так много новых денег.

Инвесторы также внимательно следят за макроэкономической ситуацией. Биткоин тесно связан с рисковыми активами, такими как акции. На них, например, оказывают большое влияние изменения процентных ставок Федеральной резервной системы (в прошлом году ФРС начала агрессивное повышение процентных ставок, чтобы попытаться обуздать инфляцию).

«Могут существовать катализаторы, о которых мы не знаем. Опять же, макроситуация и политическая среда до сих пор не определены, инфляция продолжает быть достаточно высокой. Мы не видели такого в течение 30-40 лет», – говорит Демирорс.

Эксперты отрасли часто ссылаются на исторические циклы биткоинов, которые проходят примерно каждые четыре года. Как правило, флагманская криптовалюта достигает исторического максимума, а затем получает массовую коррекцию. То есть за тяжелым годом следует год легкого обновления.

Следующий так называемый «халвинг», обычно предшествующий бычьему рынку, состоится в 2024 году. (Это событие предполагает, что майнеры, которые запускают специализированные машины для эффективной проверки транзакций в сетях биткоинов, видят, что их вознаграждения за майнинг сокращаются вдвое).

Энтони Скарамуччи, основатель инвестиционной компании SkyBridge, называет 2023-й «годом восстановления» для биткоина, и предполагает, что через два-три года он может торговаться на уровне от $50 000 до $100 000.

Билл Тай сказал, что до подъема, вероятно, остался год, а последствия краха FTX могут ощущаться еще в течение шести-девяти месяцев.

Жан-Батист Графтье, глобальный генеральный директор криптовалютной биржи Bitstamp, ранее отмечал, что повышение может произойти в течение следующих двух лет, ссылаясь на рост интереса со стороны институциональных инвесторов.

Однако Демирорс предупредила, что события 2022-го года «нанесли огромный репутационный ущерб отрасли и классу активов», поэтому «необходимо некоторое время, чтобы эта уверенность восстановилась».

Источник: CBNC