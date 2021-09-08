Бюджетний комітет Ради погодив виділення понад 82 млн грн на підготовку до перепису населення у 2023 році





8 вересня Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення понад 82,4 млн грн на підготовку до Всеукраїнського перепису населення України, який заплановано на 2023 рік. Про прийняття відповідного рішення повідомив народний депутат та член комітету Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Свою заяву депутат підкріпив фото проєкту рішення.

Всеукраїнський перепис населення мав відбутися у 2021 році, але через карантинні обмеження і нестачу фінансування у грудні 2020 року його перенесли на 2023 рік.

За попередніми розрахунками, проведення перепису потребує 7,26 мільярда гривень. З цієї суми близько 70% від цієї суми — видатки на оплату праці тимчасового персоналу для перепису. Як повідомляється, для перепису необхідно залучити приблизно 98 тисяч людей.

Раніше Кабмін, Держслужба статистики України та Фонд ООН щодо народонаселення домовились про створення робочої групи, яка працюватиме над розробкою комплексного проєктного документа для переходу України від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами у раунді переписів населення та житла 2030 року. Паралельно уряд вивчає міжнародний досвід про перепис на основі реєстрів, щоб знизити фінансові витрати, скоротити терміни проведення перепису та проводити перепис частіше, ніж раз на 10 років. Проєкт перепису населення був однією з основних тем, яка обговорювалась президентом України Володимиром Зеленським у рамках нещодавньої зустрічі з гендиректором Apple Тімом Куком.