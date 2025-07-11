Лучший сериал франшизы? Критики оценили «Декстер: Воскрешение» в идеальные 100% на Rotten Tomatoes

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С сегодняшнего дня на платформе Paramount+ транслируются первые два эпизода «Декстер: Воскрешение» — нового сериала в рамках франшизы о криминалисте, который вершит правосудие путем серийных убийств.

Вместе с тем с релизом появились первые оценки и рецензии критиков, которые, похоже, считают новый сериал едва ли не идеальным — на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Декстер: Воскрешение» получил 100% «свежести» на основе 21 отзыва.

На данный момент, это рекордная оценка для франшизы. Предыдущим лидером был второй сезон «Декстера» с 96%, тогда как самые низкие рейтинги удерживают шестой и восьмой (38% и 35% соответственно).

«Если учитывать первые четыре эпизода, предоставленные критикам — этот сериал может быть самым интересным проектом франшизы со времен ранних сезонов под руководством шоураннера Клайда Филипса», — Бен Розеншток, TV Guide.

«Это тот Декстер, возвращение которого мы хотели увидеть с момента окончания оригинального сериала в 2013 году. Он также развивает историю дальше, полный острых ощущений, черного юмора, захватывающей и драматической истории, а также еще одной выдающейся игры Майкла Холла», — Кейд Ондер, ComicBook.

«Это не просто больше Декстера — это лучший Декстер. Текст более четкий, персонажи гораздо более многослойные, а моральные дилеммы острее, чем когда-либо», — Таня Хуссейн, Collider.

Напомним, что сюжет «Воскрешения» стартует с событий, показанных в финале мини-сериала «Декстер: Новая кровь»: после того, как Харрисон стреляет в отца в Айрон-Лейк, тяжело раненный Декстер Морган борется за свою жизнь и в итоге выживает. Майкл Холл возвращается к своей роли в компании Дэвида Зайяса, Джека Олкотта, Джеймса Ремара, Умы Турман и Питера Динклэйджа, а также Нила Патрика Харриса, Кристен Риттер и др. Режиссерами ленты выступили Маркос Сиега и Моника Раймунд.

С официальной украинской озвучкой сериал можно посмотреть уже завтра, 12 июля, на Megogo и Киевстар ТВ. В начале месяца платформы объявили, что получили права на показ сериалов и фильмов Paramount+.