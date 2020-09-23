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Бывший глава Blizzard Майк Морхейм создал новую игровую компанию Dreamhaven, её студии возглавили другие выходцы из Blizzard

Бывший глава Blizzard Майк Морхейм создал новую игровую компанию Dreamhaven, её студии возглавили другие выходцы из Blizzard

Бывший глава Blizzard Майк Морхейм создал новую игровую компанию Dreamhaven, её студии возглавили другие выходцы из Blizzard


Майк Морхейм, являющийся одним из соучредителей Blizzard и длительное время возглавлявший её в качестве генерального директора, покинул компанию два года назад. Но теперь он снова возвращается в игровую отрасль.

Майк Морхейм создал новую игровую компанию под названием Dreamhaven. Она представляет собой комбинацию разработчика и издателя, а её «общая цель – расширить возможности авторов, помочь воплотить их идеи в жизнь и создать оригинальный игровой опыт, который способствует установлению значимых связей между игроками»

В рамках анонса Dreamhaven также представила свои первые внутренние студии: Moonshot Games и Secret Door. Moonshot Games возглавляет трио ветеранов Blizzard, в том числе бывший руководитель Hearthstone Джейсон Чейес, директор StarCraft II Дастин Браудер и креативный директор Hearthstone Бен Томпсон. Аналогично, студию Secret Door возглавляет команда других бывших разработчиков Blizzard, включая Криса Сигати (исполнительный продюсер Hearthstone), Алаан Дабири (технический директор Warcraft III и StarCraft II) и Эрика Доддса (дизайнер World of Warcraft и Starcraft). Ни для одной из студий не были объявлены какие-либо игровые проекты.

Источник: The Verge

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