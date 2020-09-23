Бывший глава Blizzard Майк Морхейм создал новую игровую компанию Dreamhaven, её студии возглавили другие выходцы из Blizzard





Майк Морхейм, являющийся одним из соучредителей Blizzard и длительное время возглавлявший её в качестве генерального директора, покинул компанию два года назад. Но теперь он снова возвращается в игровую отрасль.

Майк Морхейм создал новую игровую компанию под названием Dreamhaven. Она представляет собой комбинацию разработчика и издателя, а её «общая цель – расширить возможности авторов, помочь воплотить их идеи в жизнь и создать оригинальный игровой опыт, который способствует установлению значимых связей между игроками»

В рамках анонса Dreamhaven также представила свои первые внутренние студии: Moonshot Games и Secret Door. Moonshot Games возглавляет трио ветеранов Blizzard, в том числе бывший руководитель Hearthstone Джейсон Чейес, директор StarCraft II Дастин Браудер и креативный директор Hearthstone Бен Томпсон. Аналогично, студию Secret Door возглавляет команда других бывших разработчиков Blizzard, включая Криса Сигати (исполнительный продюсер Hearthstone), Алаан Дабири (технический директор Warcraft III и StarCraft II) и Эрика Доддса (дизайнер World of Warcraft и Starcraft). Ни для одной из студий не были объявлены какие-либо игровые проекты.

Источник: The Verge