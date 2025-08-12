Бывший бизнес-директор Google X назвал "100% ерундой" создание новых рабочих мест благодаря ИИ

Мо Гавдат, бывший директор по деловым отношениям Google X, не пропагандирует никаких утешительных идей о роли ИИ на рынке труда. Уволят — и всё.

Google X — компания под патронатом одного из основателей Google Сергея Брина. Она разрабатывает около сотни высокотехнологичных проектов, как космический лифт, очки дополненной реальности, самоуправляемые автомобили, нейронные сети и тому подобное. Один из ее руководителей в прошлом, Мо Гавдат отрицает идею о том, что искусственный интеллект лишит людей работы, но вместо этого создаст новые рабочие места.

По словам Гавдата, искусственный интеллект будет лучше людей во всем, включая должность генерального директора. Он говорит, что наступит время, когда большинство некомпетентных CEO «будут заменены». Более того, он считает единственным путем для человечества быть успешным как вид и «попасть в лучшее место» замену «злых» руководителей-людей ИИ. В подкасте Diary of a CEO руководитель отметил, что идея создания рабочих мест для людей с помощью искусственного интеллекта — «стопроцентное дерьмо».

В качестве примера Гавдат использовал собственный стартап в сфере искусственного интеллекта Emma.love. Он рассказал, что смог создать приложение с помощью только двух других программистов — задача для которой раньше понадобилось бы более 350 разработчиков. Но, хотя бывший руководитель Google утверждает, что смена парадигмы неизбежна, мир, использующий искусственный интеллект, не так уж плох.

«Нас никогда не заставляла [естественная жизнь] просыпаться каждое утро и просто занимать 20 часов в день работой. Мы не созданы для этого. Мы определили свое предназначение как работу. Это капиталистическая ложь»

Adobe и некоторые другие компании утверждают, что интеграция искусственного интеллекта способна создать рабочие места в то время, когда уничтожает другие. Билл Гейтс вместо этого говорит о значительное освобождение от работы как таковой и трехдневная рабочая неделя, без предоставления альтернатив. CEO Anthropic Дарио Амодей тоже считает, что ИИ заменит людей почти везде. Некоторые из программистов уже оказался в трейлере из-за ИИ и длительное время не видит тех самых новых рабочих мест.

Источник: Windows Central