Злая шутка от Microsoft: уволенных работников заменят на ИИ, который они же и разработали

Microsoft цинично заменила уволенных разработчиков King инструментами ИИ, которые создавали те же самые люди.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Речь идет о части из более 9 тысяч работников, которых Microsoft официально уволила неделю назад. А общее количество уволенных работников в этом году уже составляет около 15 тыс. Среди них было около 200 человек из студии King, известной по мобильной игре-головоломке Candy Crush. Именно эти сотрудники последние годы разрабатывали и обучали внутренние инструменты ИИ для автоматизации дизайна уровней, копирайтинга и пользовательских исследований. А теперь эти системы официально становятся заменой вместо живых команд, что напоминает похожую попытку EA с актерами озвучки.

По словам источников внутри King, больше всего сокращений коснулось лондонской команды Farm Heroes Saga. Именно там уволили около 50 человек, включая руководителей. Но на Лондоне Microsoft не остановилась — компания также «прошлась» по Барселоне, Стокгольму, Берлину и централизованным отделам исследований и контроля качества.

«Большинство дизайна уровней было удалено, что удивляет, ведь команда потратила месяцы на создание инструментов для более быстрого проектирования уровней. Теперь эти инструменты на базе ИИ фактически заменяют команды. Аналогично, копирайтинг-команда полностью избавляется от людей, ведь у нас уже есть инструменты ИИ, которые те же самые сотрудники создавали», — говорит один из бывших сотрудников.

Часть руководителей King, как сообщают, отправили на отдых до сентября — именно тогда компания обещает официально представить новую организационную структуру. По словам источников, людей сокращали не только по показателям эффективности. Компания устроила «охоту за головами» — выискивала тех, кто открыто критиковал процессы или резко писал во внутренних чатах.

Теперь внутри King новый уровень низкого морального состояния: даже до волны сокращений внутренние опросы показывали, что команда работает на пределе. Пока официально Microsoft и King не прокомментировали ситуацию. Кроме того, пока техногигант занят тем, что с помощью ИИ ищет новых сотрудников после того, как частично заменил других ИИ.

Источник: Mobile Gamer