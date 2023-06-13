Экс-менеджер Samsung обвиняется в краже секретных чертежей для создания завода полупроводников в Китае

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль недавно объявил, что индустрия производства чипов находится в состоянии «тотальной войны», и последние события, безусловно, подтверждают это заявление. Прокуратура округа Сувон предъявила бывшему руководителю Samsung обвинение в краже чертежей и технологий полупроводникового завода у ведущего чипмейкера. Власти не назвали имя 65-летнего ответчика, который также ранее занимал пост вице-президента другого корейского производителя чипов SK Hynix, но заявили, что он украл информацию в период с 2018 по 2019 год. По сообщениям, утечка обошлась Samsung примерно в $230 млн.

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Обвиняемый якобы планировал построить полупроводниковый завод в Сиане, Китай, менее чем в миле от существующего завода Samsung. Он нанял 200 сотрудников из SK Hynix и Samsung, чтобы получить доступ к коммерческой тайне обеих компаний. Также он объединил усилия с неназванной тайваньской компанией-производителем электроники, которая пообещала выделить $6,2 млрд на строительство нового завода по производству полупроводников. Но партнерство провалилось. Однако обвиняемый смог получить около $358 млн от китайских инвесторов, которые он использовал для создания прототипов на заводе в Чэнду, Китай. По сообщениям прокуратуры, завод также был построен с использованием украденной у Samsung информации.

«Это настолько серьезно, что сложно сравнивать по масштабу преступления и степени ущерба с предыдущими случаями утечки отдельных полупроводниковых технологий», — говорится в сообщении прокуратуры. «Это тяжкое преступление, которое может нанести серьезный удар по нашей экономической безопасности, пошатнув основы отечественной индустрии чипов в период усиления конкуренции в производстве чипов».

Вместе с главным подозреваемым обвинения были предъявлены шести его сообщникам, в том числе одному субподрядчику Samsung.

Эти обвинения последовали за участившимися усилиями Китая по приобретению южнокорейских технологий в ряде отраслей и введением Кореей более строгих наказаний за соответствующие правонарушения.

Источник: Engadget