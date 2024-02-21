Новости Игры 21.02.2024 в 11:30 comment views icon

Call of Duty появится в Xbox Game Pass, а Microsoft продолжит поддерживать физические диски, — Фил Спенсер

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Юрій Орос

Автор новостей

Call of Duty появится в Xbox Game Pass, а Microsoft продолжит поддерживать физические диски, — Фил Спенсер

Одна из крупнейших франшиз в игровой индустрии похоже таки будет появляться в Xbox Game Pass. Это фактически подтвердил генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер, сообщив, что в их планах добавлять в подписку все игры новоприобретенных компаний.

Мы планируем, что полное портфолио игр от ZeniMax, Activision Blizzard и Xbox Game Studios — будет появляться в Game Pass в первый же день.

Хотя Microsoft завершила приобретение Activision Blizzard в октябре 2023 годаигры Activision Blizzard еще не были добавлены в сервис подписки. После приобретения Спенсер объяснял, что задержка с добавлением игр в Xbox Game Pass была связана с тем, что нужно было проделать много работы по интеграции команд и технологий, что было легче выполнить с ZeniMax Media, которую Microsoft приобрела в марте 2021 года, поскольку процесс слияния был гораздо более определенным на протяжении всего времени, передает Windows Central.

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Когда игры Activision Blizzard появятся в Xbox Game Pass?

Хотя дорожной карты относительно того, когда каждая игра Activision Blizzard появится в Xbox Game Pass, еще нет, развертывание начнется в следующем месяце, а Diablo 4 от Blizzard Entertainment появится на консоли и ПК 28 марта 2024 года.

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Call of Duty появится в Xbox Game Pass, а Microsoft продолжит поддерживать физические диски, — Фил Спенсер
Diablo 4 — первая игра от Activision Blizzard, попадающая в Xbox Game Pass.

Xbox отказывается от дисков?

Мы поддерживаем физические носители, но у нас нет необходимости делать это непропорционально спросу потребителей. Мы поставляем игры на физических и цифровых носителях, и мы просто следим за тем, что делают клиенты. И я думаю, что наша работа в управлении Xbox заключается в том, чтобы предоставлять то, что хочет большинство клиентов. И сейчас большинство наших клиентов покупают игры в цифровом формате.

Но я скажу, что наша стратегия не зависит от того, чтобы люди переходили на цифровые технологии. И избавиться от физического носителя для нас не является стратегической задачей.

— говорит Спенсер.

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