Canalys: поставки планшетов и ПК в первом квартале 2021 года удвоились, а продажи хромбуков подскочили на 275%

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Аналитическая фирма Canalys оценила рынки ПК и планшетов по итогам первого квартала 2021 года — несмотря на острый дефицит компонентов поставки удвоились.

Аналитики Canalys отдельно выделяют категорию хромбуков. Если помните, в 2020 году поставки хромбуков впервые перевалили за 30 миллионов штук, что стало лучшим результатом за всю историю. В первом квартале 2021 года положительная тенденция продолжилась — в годовом выражении поставки хромбуков выросли на целых 275% и достигли 11,979 миллиона штук.

Лидером сегмента хромбуков остается HP — в минувшем квартале американский производитель отгрузил 4,364 миллиона таких ноутбуков (рост на 633,7%), или 36,4% от общего объема поставок. На втором месте находится китайская Lenovo с долей 25,6%, что соответствует 3,108 миллиона отгруженных хромбуков. Замыкает первую тройку Acer с долей рынка 11,9%, что соответствует 1,428 миллиона отгруженных устройств. В первую пятерку также вошли Samsung и Dell, причем южнокорейская компания сильнее всех нарастила поставки — на 2233%.

Рынок планшетов в прошлом квартале составил 39,724 миллиона — на 51,8%, чем год назад. Лидером, конечно, осталась Apple, которая нарастила продажи iPad на 50,3% — до 15,187 миллиона штук, что равноценно доле рынка 38,2%. На втором месте Samsung, которая отстает от лидера почти вдвое по объему поставок — 8 млн отгруженных планшетов и доля 20,1%. Из первой пятерки крупнейших производителей планшетов спад показала только Huawei, которая до сих пор под санциями США — за год продажи сократились на 27,9%, до 2,143 миллиона устройств.

Что касается рынка ПК, он вырос на 53,1% и достиг в натуральном выражении 122,117 миллиона. Лидером остается Lenovo с долей 19,7%, отгрузившая за квартал 24,044 миллиона компьютеров (рост на 66,5%).

Компания Apple поднялась с четвертого места на второе, вплотную к лидеру — доля 18,1% и 13,325 миллиона отгруженных Mac. Со второго на третье место опустилась HP, отгрузившая 19,255 миллиона компьютеров (рост на 64,2%), а Dell — с третьего на четвертое. Замыкает пятерку крупнейших производителей ПК Samsung, которая недавно представила четыре новых ноутбука Galaxy Book.