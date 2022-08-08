Capcom представила два новых персонажа Street Fighter 6 — Кимберли и Джури

Геймдиректор Capcom Такаюки Накаяма рассказал в блоге PlayStation о вернувшейся в серию ниндзя Джури и абсолютно новом персонаже — Кимберли, вундеркинде и любительнице культуры 80-х.

Джури, которая предпочитает шипы, а также черный, фиолетовый и изумрудно-зеленый цвет, дебютировала Super Street Fighter 4. Одежду и прическу девушки освежили для соответствия эстетике шестой игры. Выразительная часть костюма — лента в виде паука, покрывающая ее тело. Характер Джури раскрывают стильные аксессуары: байк и мотоциклетный шлем, а также смартфон в розовом чехле с забавными ушками.

Ниндзя-преступница, перешедшая на сторону добра, сохранила свой боевой опыт. Персонажу доступны некоторые приемы из предыдущих игр: Фухаджин, удар ногой вверх, сохраняет запасы Фуха после завершения. Сайхасё, Анкенсацу и Го Осацу стали отдельными приемами, которые можно комбинировать, расходуя Фуха. Шику-сен Джури, удар ногой в прыжке, может открыть серию ударов.

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Кимберли рано закончила колледж и решила посвятить себя карьере ниндзя, став ученицей Гая. Девушка увлечена культурой 80-х, всегда носит с собой кассетный плеер и баллончик с краской (они используются и в бою). Ее наряд вдохновлен одежной легкоатлетов и черлидерш. Прическа Кимберли, состоящая из нескольких длинных кос, эффектно развивается в воздухе во время бега и атак.

Боец-вундеркинд использует силовые приемы, раскрывающие соперника для атак. Ее стиль — городской бой. Баллончик с краской в драке может стать бомбой-сюрикеном. Кимберли умеет прятаться в разноцветном дыму, внезапно появляясь из него для мгновенной атаки. Также в её арсенале есть спринт ниндзя, который можно дополнить различными ударами ногой или шагом по дуге с отталкиванием от противника.

Помимо новых и обновленных персонажей, игра Street Fighter 6 получила функцию комментариев в реальном времени. Известные члены сообщества файтеров смогут комментировать ваши матчи.

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