Индийский актер пошутил о посадке Chandrayaan 3 на Луну — за него взялась полиция

Три года назад Индия пыталась посадить на Луну небольшой космический корабль в рамках миссии Chandrayaan 2, однако столкнулась с проблемами с телеметрией. Вторая попытка состоится уже сегодня, в 14:50, а за процессом будет следить вся страна, да и мир, хотя успех далеко не гарантирован – особенно после того, как в минувшие выходные российский космический корабль «Луна-25» «нештатно» протаранил Луну.

Впрочем, несмотря на весь национальный запал, один житель страны, известный индийский актер и политик Пракаш Радж, решил пошутить над происшествием в соцсети, ранее известной как Twitter. Он добавил изображение индийца, поразительно похожего на руководителя индийского космического агентства ISRO К. Сивана, резко переливающего чай из одной чашки в другую, и подписал: «Срочные новости: Первое фото с Луны от Vikram».

BREAKING NEWS:-

First picture coming from the Moon by #VikramLander Wowww #justasking pic.twitter.com/RNy7zmSp3G

— Prakash Raj (@prakashraaj) August 20, 2023