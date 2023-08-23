Новости WTF 23.08.2023 в 13:40

Индийский актер пошутил о посадке Chandrayaan 3 на Луну — за него взялась полиция

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Три года назад Индия пыталась посадить на Луну небольшой космический корабль в рамках миссии Chandrayaan 2, однако столкнулась с проблемами с телеметрией. Вторая попытка состоится уже сегодня, в 14:50, а за процессом будет следить вся страна, да и мир, хотя успех далеко не гарантирован – особенно после того, как в минувшие выходные российский космический корабль «Луна-25» «нештатно» протаранил Луну.

Впрочем, несмотря на весь национальный запал, один житель страны, известный индийский актер и политик Пракаш Радж, решил пошутить над происшествием в соцсети, ранее известной как Twitter. Он добавил изображение индийца, поразительно похожего на руководителя индийского космического агентства ISRO К. Сивана, резко переливающего чай из одной чашки в другую, и подписал: «Срочные новости: Первое фото с Луны от Vikram».

Радж сам заявил, что это была шутка – хотя людям не очень понравилось его чувство юмора. В ответах многие предполагали, что мужчина желает неудачи миссии Chandrayaan 3, поскольку это отрицательно повлияет на правящую партию Индии, Индийскую народную партию и премьер-министра страны Нарендра Моди. Радж проиграл местные выборы в 2019-м году как независимый кандидат.

Некоторые организации даже подали жалобу в полицию на Пракаша, а в новостях впоследствии появились сообщения, что мужчину «зарегистрировали» и начали расследование, но неизвестно взяли ли под стражу.

Источник: Ars Technica

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