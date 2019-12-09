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ChangXin стала первым китайским поставщиком памяти DRAM

ChangXin стала первым китайским поставщиком памяти DRAM

ChangXin стала первым китайским поставщиком памяти DRAM


Китайская компания ChangXin Memory Technologies утверждает, что она стала первым и единственным местным поставщиком памяти DRAM в стране.  Отметим, эта компания была основана в 2016 году и ранее была известна под названием Innotron Memory.

После того, как компания ChangXin Memory Technologies объявила о начале производства отечественных чипов памяти DRAM, теперь она сообщила и о выпуске своих первых пластин для производства чипов DRAM. Компания выпускает около 20 тыс. пластин в месяц. В настоящее время она предлагает чипы памяти LPDDR4 и DDR4 ёмкостью 8 Гбит. Они изготавливаются по технологии «10-нанометрового класса». Предполагается, что речь идёт о производственном процессе 18 или 19 нм.

ChangXin Memory Technologies рассчитывает удвоить выпуск своих пластин до 40 тыс. единиц в месяц примерно ко второму кварталу 2020 года, когда будут запущены дополнительные производственные мощности. Компания планирует в ближайшее время открыть ещё два производственных предприятия (в дополнение к Fab 1), чтобы ещё больше нарастить производство пластин.

ChangXin стала первым китайским поставщиком памяти DRAM

ChangXin полагается на технологию накопительных конденсаторов при производстве DRAM, а не траншейных конденсаторов, как многие другие производители.

Источник: techpowerup

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