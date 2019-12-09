ChangXin стала первым китайским поставщиком памяти DRAM

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Китайская компания ChangXin Memory Technologies утверждает, что она стала первым и единственным местным поставщиком памяти DRAM в стране. Отметим, эта компания была основана в 2016 году и ранее была известна под названием Innotron Memory.

После того, как компания ChangXin Memory Technologies объявила о начале производства отечественных чипов памяти DRAM, теперь она сообщила и о выпуске своих первых пластин для производства чипов DRAM. Компания выпускает около 20 тыс. пластин в месяц. В настоящее время она предлагает чипы памяти LPDDR4 и DDR4 ёмкостью 8 Гбит. Они изготавливаются по технологии «10-нанометрового класса». Предполагается, что речь идёт о производственном процессе 18 или 19 нм.

ChangXin Memory Technologies рассчитывает удвоить выпуск своих пластин до 40 тыс. единиц в месяц примерно ко второму кварталу 2020 года, когда будут запущены дополнительные производственные мощности. Компания планирует в ближайшее время открыть ещё два производственных предприятия (в дополнение к Fab 1), чтобы ещё больше нарастить производство пластин.

ChangXin полагается на технологию накопительных конденсаторов при производстве DRAM, а не траншейных конденсаторов, как многие другие производители.

Источник: techpowerup