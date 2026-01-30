Новости Крипто 30.01.2026 comment views icon

Часы, которые майнят биткоин, будут стоить $40 000

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Ювелирный дом Jacob & Co в партнерстве с майнинговой платформой GoMining представил новую лимитированную коллекцию Epic X GoMining — сочетание швейцарских механических часов премиум-класса и цифрового майнера биткоина с мощностью 1 000 TH/s.


Теперь можно похвастаться не просто дорогими часами на запястье, а маленьким майнером, который работает и приносит BTC — очередное удивительное сочетание роскоши и технологии в одном аксессуаре. Каждый комплект включает механические часы с 44-мм корпусом из черного титана с DLC-покрытием и скелетон-механизмом, вдохновленным темой Bitcoin, а также сертификат вычислительной мощности, что позволяет владельцу получать вознаграждения в BTC ежедневно благодаря сети дата-центров GoMining. Впрочем, эти наручные часы не имеют физического майнингового оборудования внутри: сертификат представляет долю хешрейта в инфраструктуре GoMining, которая распределяет вознаграждения пропорционально мощности.

Данные: Х

Коллекция выпускается эксклюзивно в 100 экземплярах по всему миру и стоит $40 тыс. за набор — примерно $30 тыс. за часы и $20 тыс за сертификат мощности майнинга, что дает скидку около $10 тыс. по сравнению с отдельной покупкой двух компонентов. Дебют коллекции запланировано на криптовалютной конференции Consensus в Гонконге 10-12 февраля 2026 года, а затем ее покажут в шоурумах Jacob & Co в Нью-Йорке и Майами, на официальном сайте бренда и в маркетплейсе GoMining.

«2026 год станет большим годом для GoMining. Партнерство с известным брендом позволяет нам выйти на их аудиторию в сегменте люкса, а также познакомить эту аудиторию (если она еще не знает нас) с миром криптомайнинга. Это партнерство гарантирует, что обе аудитории работают с брендами, которым можно доверять и которые предлагают продукт высочайшего уровня», — сообщил генеральный директор GoMining Марк Залан.

По оценкам некоторых аналитиков, мощность 1 000 TH/s теоретически может приносить около $7 тыс. в год, но эта цифра сильно зависит от курса BTC и сложности сети. Если цена биткоина упадет на 20 %, или сложность майнинга возрастет, доход может уменьшиться до $4-5 тыс. в год. Кроме того, расходы на обслуживание и электроэнергию, хоть и включены в сервис GoMining, тоже могут влиять на реальную прибыль, поэтому потенциальные владельцы должны рассматривать эти цифры скорее как ориентир, а не гарантированный доход.


Так или иначе, продукт сочетает роскошь и технологии: это не просто статусная безделушка, а аксессуар с возможностью генерации пассивного дохода. Для тех, кто ценит и эстетику, и инновации, это может стать желанной вещью, выходящей за пределы обычных часов. Проект доказывает, что мир криптовалют может быть не только техническим и холодным, но и стильным и эстетически захватывающим Для ценителей люкса и крипты такой набор становится не только инвестицией, но и ярким способом выделиться.

Источник: FinBold

