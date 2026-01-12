В США выпустили бойлер, который майнит биткоин: цена - $2 000

Американская компания Superheat на выставке CES 2026 представила бытовой водонагреватель, который одновременно нагревает воду и добывает биткоин с помощью встроенного ASIC-майнера. По замыслу производителя, устройство должно частично компенсировать коммунальные расходы за счет доходов от майнинга криптовалюты.

Superheat H1 позиционируется как бойлер с баком объемом примерно 190 литров (50 галлонов). Но, в отличие от традиционных бойлеров с резистивными нагревательными элементами, H1 использует тепло, выделяемое ASIC-майнером для биткоина, для подогрева воды. По словам Superheat, устройство потребляет примерно столько же электроэнергии, как обычный электрический бойлер, но при этом позволяет владельцам зарабатывать криптовалюту во время работы. Ранее в США был представлен обогреватель, который отапливает дома и одновременно майнит биткоины.

Ориентировочная цена H1 на рынке составляет около $2 тыс. Компания утверждает, что один такой водонагреватель может приносить около $1 тыс. пассивного дохода ежегодно в биткоинах при текущих рыночных условиях. При таких показателях покупка оборудования может окупиться примерно за два года эксплуатации, если расходы на электроэнергию и горячую воду значительно снизятся за счет доходов от майнинга. По заявлениям производителя, доходы от криптомайнинга способны компенсировать до 80 % расходов на электроэнергию и воду для хозяйства, что делает решение привлекательным в регионах с высокими тарифами на энергию. H1 рассчитан на срок службы около 10 лет — это по сравнению с обычными бойлерами бытового класса.

Superheat также приводит примеры масштабного использования технологии: по их расчетам, установка такие водонагревателей в жилом комплексе из 700 квартир может генерировать до примерно $980 тыс. ежегодно в виде криптовалютных доходов. Это решение позиционируется не только для частных домохозяйств, но и для крупных объектов, включая гостиницы и жилые комплексы.

На презентации в Лас-Вегасе соучредитель и технический директор Superheat Эндрю Генг (Andrew Geng) отметил, что «тепло является одним из наименее используемых ресурсов в мире», и водонагреватель H1 демонстрирует, как бытовая техника может создавать реальную экономическую и экологическую ценность. Superheat H1 стал примером растущего тренда на интеграцию майнинг-технологий в бытовые приборы, что может изменить способ использования электричества и тепла в домашних условиях и в коммерческих объектах.

Впрочем, аналитики и критики отмечают, что доходы от майнинга биткоина в значительной степени зависят от курса криптовалюты и сложности сети, что создает определенные риски для прогнозируемой окупаемости. В 2026 году курс BTC будет колебаться в пределах примерно $75-$225 тыс., считают эксперты, и изменения цены напрямую будут влиять на фактический доход владельцев устройства.

Источник: TomsHardware