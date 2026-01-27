Новости Крипто 27.01.2026 comment views icon

Соло-майнер биткоина заработал почти $290 000: добыл блок на оборудовании за $90

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Соло-майнер біткоїна заробив майже $290 000: видобув блок на обладнанні за $90

20 января соло-майнер успешно добыл блок биткоина №933 034. Майнер не пользовался традиционным майнинг-пулом. Общее вознаграждение составило 3,131 BTC, что соответствует $289 191. Согласно сообщениям, стоимость аренды составляла около $90.


Блок содержал 1 129 транзакций. Комиссии за транзакции добавили еще 0,006 BTC, то есть примерно $562 дополнительного дохода. Майнер арендовал хешмощность через NiceHash. Других подробностей о хешрейте майнера не раскрыто. Такие случаи статистически уникальны. Тем не менее они демонстрируют, что соло-майнинг все еще возможен. В то же время шансы на успех остаются чрезвычайно низкими.

Еще один соло-майнер добыл блок на несколько дней раньше. Подобный случай произошел 15 января. Другой соло-майнер нашел блок №932 373. Общий заработок превысил $304 800. Тот блок обработал 2 581 транзакцию. Комиссии составили 0,032 BTC, или около $3 058. Этот майнер также использовал арендованную хешмощность.

Соло-майнер біткоїна заробив майже $290 000: видобув блок на обладнанні за $90
Данные: Mempool.space

Эти события происходят на фоне снижения активности сети, когда хешрейт биткоина достиг многомесячного минимума. 21 января хешрейт биткоина упал до 983 EH/s, что на 25 % меньше октябрьских максимумов. Текущее среднее ежедневное значение составляет около 1,01 ZH/s. Пиковые уровни наблюдались примерно четыре месяца назад, когда биткоин торговался выше $126 тыс. С коррекцией цен активность майнинга снизилась. Некоторые операторы сократили активные мощности, что привело к уменьшению общей мощности сети.

Сейчас доходность майнинга также снизилась и до сих пор остается под давлением. Хэшпрайс упал с $41 до $38 за PH/s в день. Это стало следствием недавнего падения цены биткоина. В то же время возможное снижение сложности может немного облегчить ситуацию. Если цены на биткоин стабилизируются, маржа доходности может улучшиться. Сейчас основным риском остается высокая волатильность.


Соло-майнер біткоїна заробив майже $290 000: видобув блок на обладнанні за $90
Данные: Ultramining.com

Несмотря на статистическую редкость успешного самостоятельного майнинга, эти случаи показывают, что даже небольшие инвестиции в хеш-мощность могут принести значительные прибыли. В то же время участникам рынка стоит учитывать высокую волатильность и риски, связанные с изменениями сложности и активности сети. Напоминаем, что осенью прошлого года майнеры-одиночки уже добывали блоки стоимостью $270 тыс. и $350 тыс. самостоятельно, на собственном оборудовании оказывается, успешный соло-майнинг не такое уж и чудо, даже в наше время.

Источник: Ultramining.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером
США нужна Гренландия для дешевого майнинга биткоина, — считают американцы
YouTube будет платить за контент стейблкоинами PYUSD — пока только американцам
Хешрейт биткоина упал на рекордные 4%: разбег прогнозов на год колеблется от $78 500 до $200 000
USDT раздора: Tether собирает рекордный резерв золота, S&P Global снижает рейтинг до минимального
Украина заняла первое место в мире по использованию стейблкоинов относительно ВВП
Дональд Трамп хочет помиловать основателя Samourai Wallet на фоне снижения влияния SEC на криптовалюты и роста биткоин-резервов семейной компании
Некоторым украинским пользователям Binance прекратили прямой вывод средств на банковские карты — криптобиржа объясняет, почему
Ноябрь для биткоина и эфириума стал худшим с 2018 года: аналитики дают противоречивые прогнозы
Обесценивание криптовалют после хакерских атак более убыточно, чем сами кражи, — исследование
Министерство Финансов и ГНС Украины разъяснили уплату налогов на криптовалюты с помощью условного трейдера Юрия
В Малайзии на майнеров, укравших энергии более чем на $1 млрд, охотятся с помощью дронов и тепловизоров
Криптовалютная биржа Toobit проводит кампанию-игру Christmas Trading Showdown с призовым фондом 1 млн USDT
Messari озвучила крипто-тезисы на 2026 год: главными для криптовалют станут доверие и понятность
CoinShares: в 2025 году приток средств в криптовалюты составил более $47 млрд — почти рекорд
Искусственный интеллект потребляет больше энергии, чем майнинг, и “пьёт” больше воды, чем все люди, — исследование
На фоне беспорядков и инфляции в Иране резко возросло использование биткоина
Центробанк Индии призвал мир отказаться от стейблкоинов — высокорисковый актив
Старейший майнинг-пул Bitcoin отмечает 15-летие: он добыл биткоинов на $115 млрд и увеличил мощность хешрейта в 255 млрд раз
В 2025 году биткоин был менее волатильным, чем активы NVIDIA: прогнозисты говорят о $3 млн за BTC через 10 лет и желают удачи
Дорогу молодым: криптовалютная биржа Binance запускает платформу Junior для детей 6-17 лет
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить