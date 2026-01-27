Соло-майнер биткоина заработал почти $290 000: добыл блок на оборудовании за $90

20 января соло-майнер успешно добыл блок биткоина №933 034. Майнер не пользовался традиционным майнинг-пулом. Общее вознаграждение составило 3,131 BTC, что соответствует $289 191. Согласно сообщениям, стоимость аренды составляла около $90.





Блок содержал 1 129 транзакций. Комиссии за транзакции добавили еще 0,006 BTC, то есть примерно $562 дополнительного дохода. Майнер арендовал хешмощность через NiceHash. Других подробностей о хешрейте майнера не раскрыто. Такие случаи статистически уникальны. Тем не менее они демонстрируют, что соло-майнинг все еще возможен. В то же время шансы на успех остаются чрезвычайно низкими.

Еще один соло-майнер добыл блок на несколько дней раньше. Подобный случай произошел 15 января. Другой соло-майнер нашел блок №932 373. Общий заработок превысил $304 800. Тот блок обработал 2 581 транзакцию. Комиссии составили 0,032 BTC, или около $3 058. Этот майнер также использовал арендованную хешмощность.

Эти события происходят на фоне снижения активности сети, когда хешрейт биткоина достиг многомесячного минимума. 21 января хешрейт биткоина упал до 983 EH/s, что на 25 % меньше октябрьских максимумов. Текущее среднее ежедневное значение составляет около 1,01 ZH/s. Пиковые уровни наблюдались примерно четыре месяца назад, когда биткоин торговался выше $126 тыс. С коррекцией цен активность майнинга снизилась. Некоторые операторы сократили активные мощности, что привело к уменьшению общей мощности сети.

Сейчас доходность майнинга также снизилась и до сих пор остается под давлением. Хэшпрайс упал с $41 до $38 за PH/s в день. Это стало следствием недавнего падения цены биткоина. В то же время возможное снижение сложности может немного облегчить ситуацию. Если цены на биткоин стабилизируются, маржа доходности может улучшиться. Сейчас основным риском остается высокая волатильность.





Несмотря на статистическую редкость успешного самостоятельного майнинга, эти случаи показывают, что даже небольшие инвестиции в хеш-мощность могут принести значительные прибыли. В то же время участникам рынка стоит учитывать высокую волатильность и риски, связанные с изменениями сложности и активности сети. Напоминаем, что осенью прошлого года майнеры-одиночки уже добывали блоки стоимостью $270 тыс. и $350 тыс. самостоятельно, на собственном оборудовании — оказывается, успешный соло-майнинг не такое уж и чудо, даже в наше время.

