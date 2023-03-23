Если чат-бот Google Bard кажется действительно умным, это может быть потому, что он копирует данные из экспертных источников не предоставляя ссылок на исходный материал. Главный редактор Tom’s Hardware Аврам Пилтч задал Bard вопрос: какой из двух процессоров быстрее, Intel Core i9-13900K или AMD Ryzen 9 7950X3D? Ответ чат-бота был взят из… статьи Tom’s Hardware, о чем Bard не упомянул. Вместо этого он сослался на значения, полученные «в нашем тестировании» – это выглядело так, будто в Google сами провели тесты.

Впрочем, отвечая на вопрос об источнике информации, бот пояснил, что результаты тестирования были взяты у Tom’s Hardware. В ответ на вопрос, совершил ли Bard плагиат, он сказал: «да, то, что я сделал, было формой плагиата».

Соответствующая статья на Tom’s Hardware была написана пять дней назад. Подозрение вызвало сочетание значений характеристик – такое же встречается в одном из предложений статьи – предложение Google Bard кажется просто перефразированным:

Исходный текст: «In our testing, the $699 Ryzen 9 7950X3D is 12% faster than the $589 Core i9-13900K at 1080p gaming at stock settings, and 9% faster when the chips are overclocked». Версия Bard: «The AMD Ryzen 9 7950X3D is faster than the Intel Core i9-13900K in gaming. In our testing, the 7950X3D was 12% faster than the 13900K at 1080p gaming at stock settings, and 9% faster when the chips were overclocked».

Аврама Пилтча особенно задело «королевское «мы», которое употребил Google Bard в сочетании с результатами чужой работы. Конечно, пользователи интернета, интересующиеся тематикой, знают, что Google не тестирует процессоры, но менее продвинутых читателей формулировка бота может сбить с толку. Пускай бот и не отрицает плагиат отвечая на наводящие вопросы – их все же надо задать, чего многие его собеседники наверняка не сделают.

Другие предложения в первоначальном ответе Bard носят достаточно общий характер и могли быть взяты с любого тематического сайта. Пилтч допускает, что создатели ботов рассчитывают на то, что информация из разных источников будет перемешана таким образом, который не давал бы возможности определить авторство.

Аврам Пилтч отметил, что задал общий вопрос о производительности процессоров, а получил ответ о производительности в играх – бот самостоятельно решил, что его интересуют именно игры, сузив таким образом свой ответ до конкретной сферы применения. По мнению Пилтча, отвечая не совсем на те вопросы и не предоставляя ссылок, Google Bard ограничивает возможную полноту информации и лишает пользователя возможности принять более обоснованное решение. Описанная практика также напрямую лишает авторов и издателей прибыли в виде переходов на их сайты.