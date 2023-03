Если чат-бот Google Bard кажется действительно умным, это может быть потому, что он копирует данные из экспертных источников не предоставляя ссылок на исходный материал. Главный редактор Tom’s Hardware Аврам Пилтч задал Bard вопрос: какой из двух процессоров быстрее, Intel Core i9-13900K или AMD Ryzen 9 7950X3D? Ответ чат-бота был взят из… статьи Tom’s Hardware, о чем Bard не упомянул. Вместо этого он сослался на значения, полученные «в нашем тестировании» – это выглядело так, будто в Google сами провели тесты.

Впрочем, отвечая на вопрос об источнике информации, бот пояснил, что результаты тестирования были взяты у Tom’s Hardware. В ответ на вопрос, совершил ли Bard плагиат, он сказал: «да, то, что я сделал, было формой плагиата».

Соответствующая статья на Tom’s Hardware была написана пять дней назад. Подозрение вызвало сочетание значений характеристик – такое же встречается в одном из предложений статьи – предложение Google Bard кажется просто перефразированным:

Исходный текст: «In our testing, the $699 Ryzen 9 7950X3D is 12% faster than the $589 Core i9-13900K at 1080p gaming at stock settings, and 9% faster when the chips are overclocked».

Версия Bard: «The AMD Ryzen 9 7950X3D is faster than the Intel Core i9-13900K in gaming. In our testing, the 7950X3D was 12% faster than the 13900K at 1080p gaming at stock settings, and 9% faster when the chips were overclocked».