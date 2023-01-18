OpenAI заблокировала ChatGPT в Украине, чтобы “не нарушить санкции, которые с 2014 года распространяются на аннексированный Крым/“ЛДНР”

OpenAI, разработчик ChatGPT, заблокировал украинцам доступ к своему текстовому чат-боту ИИ. По словам компании, это сделано из-за санкций, которые распространяются и на оккупированные россией Луганскую и Донецкую области, а также аннексированный Крым.

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Об этом говорится в письме, которое Минцифры получила от OpenAI.

«Из-за санкций они должны блокировать «ЛДНР»/Крым. Они не знают, как их отличать от клиентов из остальной Украины», — рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в комментарии украинскому изданию Forbes.

ChatGPT создан OpenAI – лабораторией искусственного интеллекта, которую запустили несколько лет назад при финансовой поддержке Илона Маска и других предпринимателей. Бот работает на основе «большой языковой модели» – программного обеспечения искусственного интеллекта, которое научили предсказывать следующее слово в предложении, анализируя огромные объемы интернет-текста и находя закономерности методом проб и ошибок.

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С момента своего запуска бесплатная версия чат-бота пользуется большой популярностью – уже в первую неделю им воспользовались более 1 миллиона людей. Однако в некоторых странах доступ к нему ограничен — в частности, в россии, беларуси, иране, Афганистане и… Украине.

Минцифры направило обращение в OpenAI, однако копией ответа с журналистами не поделилась. Настойчивые украинцы пока взялись искать обходные пути, чтобы воспользоваться ИИ-технологиями (VPN, регистрация через американский/европейский номер или доступ через сервисы посторонних издателей).

По сообщению инсайдеров, Microsoft серьезно заинтересована в ИИ-технологиях OpenAI и ведет переговоры об инвестиции $10 млрд в стартап. Финансирование, к которому присоединятся другие венчурные компании, оценит OpenAI в 29 миллиардов долларов. Ранее Microsoft объявила, что интегрирует ChatGPT в свою поисковую систему Bing и сделает чат-бот общедоступным в своей облачной службе Azure.