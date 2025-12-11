ChatGPT вместо фоторобота: полиция США ищет преступников по ИИ-изображениям

В конце ноября полиция Финикса (Аризона) опубликовала изображение подозреваемого в стрельбе — мужчину среднего возраста в худи, шапке и с бородой — и попросила общественность помочь в его поиске. Однако объявление существенно отличалось от предыдущих тем, что это были не просто снимок или фоторобот — изображение для копов по описанию сгенерировал ChatGPT.

«Это изображение, созданное ИИ, базируется на информации от жертвы/свидетеля и не изображает реального человека», — предупреждала полиция.

Использование искусственного интеллекта уже давно не в новинку для полиции США: по всей стране инструмент помогает в сортировке улик, идентификации подозреваемых с помощью программ для распознавания лиц и выполнении административных задач, таких как написание отчетов. Однако полицейское управление из Финикса стало первым, которое заменило нарисованные от руки эскизы сгенерированными реалистичными изображениями.

Надежность — под вопросом

Конечно, не все отнеслись к новациям одинаково: эксперты утверждают, что такая практика может исказить и без того ненадежный процесс идентификации подозреваемых или повлечет за собой судебные разборки. Однако местный офицер, который рисует эскизы в течение 5 лет — а теперь отвечает за использование ИИ для их воспроизведения — одобрил генераторы изображений, как мощный инструмент.

«Мы живем во время, когда люди не обратят внимания на опубликованный в сети рисунок карандашом», — говорит полицейский Майк Бонасера.

По его словам, судебная экспертиза требует от офицеров проходить спецподготовку к рисованию черт лица, а также опросу свидетелей и жертв, с последующей сдачей сертификационного экзамена. При этом нагрузка в работе не то, чтобы большая: Бонасера создает всего 5-7 эскизов в год.

Эксперименты с ChatGPT

Бонасера впервые поработал с ChatGPT в начале 2025 года, когда ради эксперимента внес туда несколько старых эскизов. Результат шокировал: изображения действительно напоминали настоящих подозреваемых. Офицер сразу направился к руководству с предложением — привлечь ИИ к созданию того, что мы привыкли называть «фотороботом».

«Мы надеемся, что эти новые методы и технологии искусственного интеллекта помогут в решении более сложных дел в будущем, здесь, в Аризоне, и по всей стране», — написали тогда в анонсе от полиции.

На работы ChatGPT положительно отреагировали свидетели: они лучше визуализировали подозреваемых и могли корректировать подсказки в процессе.

Пока без арестов

Из минусов — программа сотрудничества с ChatGPT пока не завершилась реальными арестами, поэтому об эффективности говорить рано. Снимки все еще распространяют для поиска потенциальной информации.

Другие же эксперименты с ИИ в полиции США имели несколько негативных последствий: к примеру, в июле полицейское управление Вестбрука раскритиковали за публикацию искаженных доказательств ChatGPT. При этом в запросе чат-бота просили лишь добавить печать полиции на изображение.

Источник: Washington Post