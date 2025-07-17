Новости Кино 17.07.2025 comment views icon

Первый официальный кадр Милли Алкок в костюме «Супергёрл» — как в комиксах, но есть вопросы к пальто

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Первый официальный кадр Милли Алкок в костюме «Супергёрл» — как в комиксах, но есть вопросы к пальто

Джеймс Ганн опубликовал тизер-постер «Супергёрл», который раскрывает первый официальный взгляд на ее костюм.

На артворке Милли Алкок в образе Кары Зор-Эл позирует на фоне мурала Супермена и попивает какой-то напиток. Очевидно, вечеринка удалась, потому что Супергёрл дерзко закрасила слоган своего кузена «Look Up», написав сверху «Out».

Образ вполне соответствует дебюту Алкок в «Супермене», где она навеселе врывается в ледовый замок в поисках своего пса Крипто и называет кузена «сукой». Персонаж Дэвида Коренсвета в это время объясняет, что его родственница до этого путешествовала по планетам с красным солнцем, поскольку желтое не позволяет ей опьянеть из-за суперметаболизма.

В интервью ScreenRant Джеймс Ганн подтвердил, что именно такую версию Супергёрл мы увидим в фильме с Милли Алкок:

«Да, это она. Она в плохом состоянии… Мы узнаем, что у нее было совсем другое прошлое, чем у Супермена. Гораздо более сложное прошлое. Он получил прекрасное воспитание от родителей на Земле, которые любили его… Кара была на Криптоне. На куске Криптона, который откололся от планеты, и прожила там первые 14 лет своей жизни в ужасных условиях, наблюдая, как все вокруг нее погибают. Так что она гораздо более суровая и сломанная Супергёрл, чем та, к которой мы привыкли».

Что касается костюма, то на постере он несколько иной, чем демонстрировали утечки неофициальных закулисных кадров — обратите внимание на пояс и цвет пальто. Последнее теперь больше напоминает замшевый тренч, что вместе с тем точнее соответствует образу Кары в комиксе Supergirl: Woman of Tomorrow (по которому и был снят будущий фильм).

«Супердівчина» на підході: перші кадри з Міллі Алкок в костюмі супергероїні DC
Первые кадры с Милли Алкок в костюме супергероини DC

В комиксах Супергёрл (также известная как Кара Зор-Эл) является двоюродной сестрой Супермена, которая объединяется с молодой девушкой-инопланетянкой (Ева Ридли), стремясь отомстить за убийство своего отца. Вместе они отправляются в опасное путешествие по инопланетным мирам, сталкиваясь с могущественными врагами и моральными дилеммами. Среди остального актерского состава: Маттиас Шонертс, который сыграет злодея Крема с Желтого Холма, а также Дэвид Крумгольц и Эмили Бичем в роли родителей Кары, Зор-Эла и Алуру Ин-Зе соответственно.

Ожидается, что нам покажут и Лобо в исполнении Джейсона Момоа. Вопрос в том, появится ли там сам Супермен?

Перший офіційний кадр Мілі Алкок в костюмі «Супердівчини» — як у коміксах, але є питання до поясу і пальто
DC Comics

Сценаристка Ана Ногейра («Дневники вампира») адаптировала комикс для большого экрана, а Крейг Гиллеспи («Круэлла») выступил режиссером. Тем временем Милли Алкок, наиболее известная зрителям благодаря роли молодой Рейниры Таргариен в сериале «Дом дракона», была первой кандидаткой на новую Супергёрл, которую Ганн привел показать своему коллеге Питеру Сафрану.

Официальный релиз фильма «Супергёрл» назначен на 26 июня 2026 года. «Супермен» транслируется в кинотеатрах с 11 июля и уже в первый уик-энд перебил по дебютной кассе «Человека из стали» Зака Снайдера.

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