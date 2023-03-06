«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: вышел тизер-трейлер нового анимационного фильма о черепахах-супергероях, который продюсирует Сет Роген

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» / Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem — это уже вторая анимационная работа после мультфильма 2007 года и седьмая картина в серии фильмов о черепахах-супергероях.

Тизер-трейлер дает первый взгляд на очередную итерацию любимых игр TMNT, которая по-новому расскажет историю братьев-мутантов, которые впервые выбрались из канализации и впоследствии стали супергероями.

Новый фильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» станет вторым компьютерным фильмом о черепахах-мутантах после мультфильма 2007 года и это впервые за 7 лет герои появятся на большом экране, после фильма Майкла Бэя «Подростки-мутанты. Черепашки-ниндзя 2».

«Погром мутантов» первоначально появился в планах серии фильмов Бэя, а в 2018 году идею подхватили Сет Роген и продюсерская компания Point Grey Pictures, которые решили сделать ленту анимационной.

Сценаристы фильма — Сет Роген и Джефф Роу («Гравити Фолз», «Митчеллы против машин»), последний выступит и в роли режиссера, сотрудничая с Бренданом О’Брайеном («Соседи. На тропе войны 2»).

Роген ранее говорил, что хочет создать фильм, который сосредоточится на приключениях черепах в подростковом возрасте, а позже сообщил, что в фильме будет звездный актерский состав: Мика Эбби (Донателло), Шамон Браун-младший (Микеланджело), Николас Канту (Леонардо) и Брейди Нун (Рафаэль).

Среди остальных актеров сам Роген (Бибоп), Джон Сина (Рокстеди), Джеки Чан (Сплинтер), Айо Эдебири (Эйприл О’Нил), Роуз Бирн (Кожеголовый), а также Айс Кьюб, Ганнибал Беррес, Натасия Деметриу, рэппер Пост Мэлоун, Майя Рудольф. Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») исполнит роль Бакстера Стокмана, а Пол Радд («Человек-муравей») — Мондо Гекко.

Фильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» дебютирует в кинотеатрах 4 августа 2023 года.

Источник: Collider