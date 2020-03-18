Через неделю после запуска в королевской битве Call of Duty: Warzone появился одиночный режим
Через неделю после запуска королевской битвы Call of Duty: Warzone разработчики добавили в игру одиночный режим.
Запуск игры оказался достаточно успешным. За первые три дня игра собрала аудиторию в 15 млн пользователей. Call of Duty: Warzone является бесплатным проектом, который предлагает режим королевской битвы для 150 игроков, а также отдельный режим «Добыча», в котором побеждает тот игрок или та команда, которая первой накопит необходимую сумму денег.
Introducing Solos to #CallofDuty #Warzone
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— Activision (@Activision) March 17, 2020
Однако на момент запуска в игре был доступен лишь командный режим прохождения для 50 команд по 3 человека в каждой. Теперь пользователям стала доступна возможность и самостоятельного выживания в королевской битве. Как ожидается, этот режим будет пользоваться популярностью среди игроков-одиночек, у которых нет сплочённой команды друзей, обеспечивающей успех в групповом режиме.
Добавим, появление одиночного режима всего через неделю после релиза игры можно назвать достаточно оперативным подходом со стороны разработчиков. В некоторых проектах, например, Apex Legends, добавление одиночного режима и режима для двух игроков потребовало несколько месяцев.
Источник: The Verge