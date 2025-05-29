«Чертовски крутой!» Квентин Тарантино назвал лучший боевик года — критики поставили ему 63% на Rotten Tomatoes

Предпочтения Квентина Тарантино часто отличаются от стандартных мнений критиков, что и произошло в случае фильма «Опустошение», который предварительно разнесли, как журналисты, так и зрители.

«Опустошение» / Havoc — это боевик от режиссера Гарета Эванса, где звезда «Венома» Том Харди предстает в роли детектива, который должен разыскать пропавшего сына политика и распутать темную сеть заговоров и коррупции в городе. Фильм дебютировал на Netflix 25 апреля 2025 года и получил довольно посредственные отзывы: на Rotten Tomatoes у него всего 63% от критиков и зеркальные 36% от зрителей; рейтинг на IMDb также «среднестатистический» — 5,7/10.

Однако Тарантино в комментариях к подкасту Video Archives (через World of Reel) вмешался в дискуссию, чтобы спеть дифирамбы «Опустошению», как лучшему боевику года, который он правда упомянул с ошибочным названием.

«Кто-нибудь видел фильм Chaos [на самом деле Havoc] от Netflix, режиссером которого был парень, снявший «Рейд»?» — спросил он, прежде чем прямо добавить: «Он чертовски крут!»».

Читатели быстро исправили режиссера до правильного названия. Но упоминание от Тарантино, это упоминание от Тарантино — и такая похвала, вероятно, порадует любого в Голливуде, пусть и с ошибкой. Напомним, что ранее Квентин похвалил «Джокер 2», который провалился как в кассе, так и по оценкам, а также известен любовью к романтической комедии «Кое-что еще» Вуди Аллена, которую большинство восприняли как ересь конца карьеры режиссера (Тарантино же называет ленту лучшей из 2000-х).

С рцецензией на фильм «Опустошение» от ITC можно ознакомиться по ссылке, сейчас боевик все еще транслируется на Netflix.

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Напомним, что в апреле появилась информация о том, что фильм «Однажды в Голливуде» получит продолжение с отдельной историей Клиффа Бута (Брэд Питт). Тарантино написал сценарий, однако режиссуру возьмет на себя Дэвид Финчер.

По словам близкого друга Квентина Шона Феннеси дальнейшие приключения Бута будут происходить в 1977 году — то есть примерно через восемь лет после событий «Однажды в Голливуде». Что интересно, в марте 2023 года сам Тарантино рассказывал, что действие его следующего (десятого и последнего) фильма будет происходить как раз в 1970-х годах— того самого, который изначально должен был быть посвящен известному кинокритику.