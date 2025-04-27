Рецензия на фильм «Опустошение» / Havoc

25 апреля на платформе Netflix вышел экшен-триллер «Опустошение» от режиссера убойных боевиков «Рейд: Искупление» (2011) и «Рейд 2» (2014) Гарета Эванса. На этот раз зажигать в кадре придется непоколебимому Тому Харди, который наконец сбросил с себя ярмо детсадовского супергеройства и может полноценно вернуться во взрослое кино. Как выглядит новинка, в частности на фоне «Джонов Уиков» и многочисленных его последователей — разбираемся в обзоре ниже.

Плюсы: неплохие экшен-сцены; Минусы: Эванс умеет гораздо лучше; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Опустошение»/ Havoc

Жанр боевик, криминальный триллер

режиссёр Гарет Эванс

В ролях Том Харди, Форест Уитакер, Тимоти Олифант, Джесси Мэй Ли, Джастин Корнуэлл, Келин Сепульведа, Луис Гузман, Мишель Уотерсон

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Детектив полиции отдела убийств Патрик Уокер не ладит со своей семьей и неохотно работает на кандидата в мэры Лоуренса Бомонта. Сын последнего вляпался в какую-то сомнительную авантюру, связанную со спрятанным в стиральных машинах кокаином и убийством сына главы триады. Поэтому Бомонт просит Уокера найти непутевого отпрыска в обмен на прекращение их сотрудничества.

На юношу уже охотится мстительная мамаша-азиатка, да и коллеги из отдела по борьбе с наркотиками тоже как-то причастны к делу. Удастся ли нахмуренному полицейскому добраться до парня раньше многочисленных недоброжелателей? И даже если да, то как им отбиться от назойливых преследователей?

В свое время режиссер Гарет Эванс зарекомендовал себя как постановщик отличного экшена, который, к тому же, не требовал заоблачных бюджетов. Его оба «Рейда» наделали немало шума и стали эталоном постановочного стиля и манеры съемки боевых сцен на годы вперед. Своеобразным ответом Голливуда этим в хорошем смысле дерзким кинематографическим выходкам стал «Джон Уик», который не только имел множество последователей (буквально об одном из них мы писали на той неделе), но и перезагрузил карьеру любимца публики Киану Ривза.

Но сегодня не о нем. Сегодня о Томе Харди, который в последнее время погряз в малосодержательных супергеройских страстях (и, соответственно, темной смолистой жиже), но свою контрактную трилогию отработал и наконец-то может полностью посвятить себя нормальному кино. Собственно, это проявилось еще в прошлом году, когда английский актер сыграл в «Байкерах», но там главная роль была отведена все же Остину Батлеру. А теперь вот Харди одновременно блистает и на Netflix (съемки, правда, состоялись еще в 2021-м), и на Paramount+, где как раз в разгаре 10-серийный сезон криминальной драмы «Мобленд». Судя по рейтингам зрителей и критиков, она удалась.

Чего, к сожалению, нельзя сказать об «Опустошении». Пусть сюжетно лента не блещет — все-таки в кровавом боевике проникновенные душевные терзания никому не нужны — однако и в плане боевых сцен Эвансу в целом удивлять нечем. И вот это уже не очень здорово.

Начинается фильм на высоких оборотах — создатели сразу бросают зрителя в водоворот динамичной ночной погони, где кто-то в маске Sub-Zero за рулем и несколько его (на самом деле — ее) сообщников пытаются оторваться от полицейских. Сцена снята хорошо, с присущим Эвансу стилем, хотя не без броской компьютерной графики. Она задает тон повествованию и, неожиданно, предлагает стиральную машину как способ остановить полицейскую машину. Да, это вам не бесполезные DVD-проигрыватели из одной стритрейсерской саги.

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Впрочем, после зажигательного дебюта постановщик берет довольно длительную паузу и начинает играть в типа неонуарный сюжет, что не сильно идет на пользу. Потому что зрителю абсолютно безразличны все без исключения действующие лица на экране, в том числе и стойкий мужик в исполнении Харди. Поэтому и сама история не вызывает никакого интереса. В кадре мелькает такая себе сильно лайт-версия Уилсона Фиска, максимально пафосные азиаты, какая-то сомнительная молодежь и продажные копы, и пока весь этот сброд надумает взяться за пушки, зритель успеет изрядно заскучать.

Благо, в одной из сцен персонажу Харди придется посетить неоновый ночной клуб (на входе со стража правопорядка еще и 5 баксов не постеснялись содрать, вот негодяи!). А, как мы знаем по заветам «Джона Уика», где неоновый клуб — там всегда хорошая драка. Экшен у нас здесь крепкий, чрезвычайно кровавый, но без технических откровений. Да и дерганая динамичная камера уже немного не в моде.

Между тем пока главный герой изо всех сил пытается защитить темнокожего паренька и его мексиканскую подружку, больше всех в течение фильма отгребают сильно пафосные азиаты — цензура компартии такое кино вряд ли пропустит. В противовес китайцам там, где из Уокера и его спутников должны были бы сделать решето, им грозит максимум испуг, ведь пули пусть и заполняют все пространство вокруг болванчиков, задеть хоть кого-то им не суждено. Видимо, в кого-то из них вселился дух Нео, раз уж мы вспомнили о Ривзе.

Пока наши бесстрашные герои будут преодолевать эти псевдопрепятствия, история втихаря дохромает до финальных разборок. Честно говоря, здесь уровень уничтожения уже не таких пафосных азиатов доходит до своего апогея, и наблюдать за этим дерганым шумным месивом несколько надоедает. Гады мрут, как мухи, а тебе от этого ни холодно, ни жарко. И если у того же «Уика» постановку и даже сеттинг боевых сцен не грех назвать элегантно стилизованными, то у Эванса все это выглядит безмерно грязно, мясисто и дергано. Искусственная кровища так и хлещет во все стороны.

Где-то именно в этот момент вся выразительная томхардовская брутальность стремительно покинет чат, когда за него возьмется одна крайне воинственная азиатка, таким образом, как бы развернув месть за обиженных павших земляков. Но праздник на ее улице будет недолгим — несите еще один пакет для трупов. Где-то там, на фоне разборок, еще существует злодей в лице Тимоти Олифанта, да настолько неприметный, что о нем даже стыдно вспоминать.

В итоге получилось неоднозначно. Кому-то под пиво на вечер точно сойдет за одноразовое развлечение, но новой классикой жанра это средоточие кровавого хаоса явно не станет. Зато Харди наконец-то оторвался на полную после обескровленных веномовских приключений.