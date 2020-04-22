Читеру – читерово: В Call of Duty: Modern Warfare и Warzone читеров заставят играть друг против друга





Издатели и разработчики игр стараются бороться с читерами, но окончательно победить эту проблему достаточно тяжело. Как правило, после блокировки учётной записи читера тут же создаётся новая, и всё возвращается на круги своя.

Но в компании Infinity Ward решили использовать другой подход, чтобы усложнить жизнь читерам. Начиная с этой недели, в играх Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone все игроки, подозреваемые в читерстве, будут направляться в специальный пул для подбора матчей, который будет состоять исключительно из таких игроков. Таким образом, читеры будут играть только с читерами, даже не подозревая об этом.

Этот шаг должен предоставить разработчикам средств борьбы с читерством больше времени для выявления и создания дополнительных инструментов защиты от использования скриптов. Это также должно замедлить процесс создания новых учетных записей, поскольку мошенникам может потребоваться некоторое время, чтобы понять, что они встречаются в игре только с другими читерами, а не с обычными игроками.

Это не единственное запланированное новшество в борьбе с читерами. Если подозреваемый в мошенничестве игрок будет заблокирован после жалобы, игры Modern Warfare и Warzone теперь будут передавать уведомление о подтверждении мошенничества игроку, отправившему жалобу. Вскоре также появится возможность сообщать о подозрении на читерство при просмотре воспроизведения убийства или при просмотре геймплея другого игрока.

Источник: neowin