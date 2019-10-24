Chrome 78: принудительный тёмный режим для всех платформ и встроенная проверка надежности паролей

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Компания Google выпустила очередную версию своего браузера Chrome, которая получила 78-й порядковый номер. В этой версии пользователям предлагаются новое меню настройки для страницы «Новая вкладка», принудительный тёмный режим, функция проверки паролей Password Checkup и др.

Для страницы «Новая вкладка» Google теперь предлагает галерею изображений и тем. Также пользователь может выбрать собственные варианты. Кроме того, доступна возможность управлять тем, как выглядят ярлыки.

Функция Forced Dark Mode активирует тёмный режим на каждом веб-сайте, независимо от того, поддерживает ли он тёмную тему. Эта функция не влияет на исходный код сайта, а вместо этого использует инверсии цвета для изменения светлых веб-сайтов на их тёмные хроматические версии.

Расширение Google Password Checkup, выпущенное в феврале, как и было запланировано, интегрировано в браузер Chrome 78. Оно позволит узнать, заходит ли пользователь на сайт с небезопасными учётными данными, и посоветует изменить пароль, если это необходимо.

Среди прочих нововведений упоминаются следующие функции:

Tab Hover Cards для облегчения навигации по многочисленным панелям браузера;

Click-to-Call позволяет выделить номер телефона в настольной версии браузера и отправить его для набора на Android-смартфон. Но пока эта функция не особо широко распространена.

Кроме того, в браузере Chrome 78 тестируется новый протокол DNS-over-HTTPS (DoH), разработанный для предотвращения шпионажа. Кроме того, удалена старая функция безопасности XSS Auditor, существующая с момента выхода Chrome 4 в 2009 году и уже утратившая свою актуальность.

Новая версия браузера Chrome 78 доступная для платформ Mac, Windows, Linux, Android и iOS.

Источник: Engadget