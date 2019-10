Менеджер паролей Google начнет предупреждать пользователей о ненадежных паролях

Вместе с несколькими нововведениями, нацеленными на повышение конфиденциальности пользователей, Google анонсировала изменение, призванное обеспечить более высокий уровень защиты в интернете. Речь об обновлении встроенного в Chrome и Android менеджера паролей Google — теперь он может дать оценку надежности сохраненных и используемых пользователем паролей.

Если тот или другой пароль пользователя ненадежен, функция Password Checkup сообщает об этом, настоятельно рекомендуя сменить его на другой. Если один и тот же пароль используется для нескольких аккаунтов или комбинация слишком простая — пользователь тоже получит предупреждение.

До этого момента проверка паролей работала только через фирменное расширение Google Password Checkup, которое было запущено в феврале этого года. Теперь раздел «Проверка паролей» есть непосредственно в браузере Chrome. В будущем функциональность будет по умолчанию встроена прямиком в браузер Chrome, что существенно упростит работу с инструментом.

Пароли передаются на проверку в зашифрованном виде, так что за безопасность можно не переживать. В ходе проверки выполняется сверка данных с базой «ненадежных паролей», замеченные в разного рода утечках. Само собой, Google намерена постоянно обновлять базу, черпая информацию с различных источников, включая

По словам Google, с момента запуска расширение Password Checkup для браузера Chrome загрузили более миллиона раз, примерно половина пользователей получили уведомления, что их пароли были украдены третьими лицами.

В данном контексте будет уместно вспомнить о схожем сервисе Have I Been Pwned («Взламывали ли меня?»), разработанном австралийским специалистом по кибербезопасности Тройем Хантом. С его помощью пользователи могут проверить, были ли замечены их логины и адреса электронной почты в утечках данных. Сейчас в базе данных сайта содержатся сведения о более 8,5 млрд миллиардах аккаунтах из 406 взломанных сервисов. По сути, Google решила сделать свой собственный сервис по примеру Have I Been Pwned.

Источник: Google