Chrome на Android получил функцию группировки вкладок и новый интерфейс с отображением в виде сетки (как его отключить)





Мобильная версия браузера Chrome на Android в очередной раз обновилась — добавилась функция группировки вкладок, которая в прошлом году появилась в настольной версии, а на смену вертикальному списку с превью открытых страниц пришел новый интерфейс в виде сетки для более удобного переключения или закрытия. Функция группировки и новый интерфейс появились в недавнем релизе Chrome версии 88, но тогда их получили только некоторые пользователи, а сейчас, похоже, началось полномасштабное распространение.

Новый интерфейс Chrome на Android с отображением открытых страниц в виде сетки идентичен существующему интерфейсу браузера Google на iOS. На экране одновременно отображается около шести вкладок, их можно смахнуть влево или вправо для закрытия. Небольшой переключатель в верхней части экрана открывает доступ к вкладкам в режиме инкогнито. Этот интерфейс Google впервые показала еще в 2019 году.

Группировка вкладок в мобильном Chrome, по большому счету, работает так же, как и в настольной версии браузера, предоставляя более удобный способ упорядочить вкладки и организовывать работу с множеством сайтов одновременно. На Android есть три способа группирования вкладок: первый и самый интуитивный — путем перетаскивания одной вкладки на другую прямо в интерфейсе, второй и менее очевидный — длительное удерживание (на нужной ссылке) вызовет контекстное меню, где, помимо прочего, можно выбрать «Открыть в новой вкладке в группе», и третий — воспользоваться соответствующей опцией главного меню (кнопка с вертикальным троеточием в верхнем правом углу). Также есть переключатель для быстрого перехода между открытыми в группе страницами — его можно найти в нижней части экрана при просмотре групп вкладок.

И хотя Google приступила к распространению соответствующего автоматического обновления еще на прошлой неделе, многие, похоже, пока его не получили. Желающие могут включить функцию группировки и новый интерфейс вручную — соответствующие переключатели (опции Tab Grid Layout, Tab Groups, Tab Groups Continuation и Tab Groups UI) находится в служебном разделе настроек по адресу chrome://flags. К слову, там же можно выключить новый интерфейс, чтобы вернуться к старому вертикальному списку с превью открытых страниц. Пока что Google дает такую возможность.