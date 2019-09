Google анонсировала новые функции в браузере Chrome

Компания Google анонсировала изменения, которые будут внесены в Chrome этой осенью.

На компьютерах, нажав на кнопку Customize («Настроить») в нижнем правом углу окна, пользователи смогут индивидуализировать облик браузера, выбрав фон, акцентные цвета и тему оформления по личному усмотрению. Вот как это можно будет сделать:

Если пользователь откроет слишком много вкладок, следующая версия Chrome начнет скрывать заголовки, оставляя только значки. Заголовок и ссылку страницы можно будет посмотреть в сниппете, наведя курсор на вкладку. А в последующих обновления в сниппете появится также миниатюра страницы.

Адресная строка пополнится иконкой «Google Переводчика» для автоматического перевода текста. Также прямо в адресную строку встроят подсказки, чтобы пользователь мог мгновенно получить ответ, не обращаясь к поисковику. Например, можно будет быстро узнать прогноз погоды, результаты спортивного матча или перевод того или иного слова.

В Android-версии Chrome улучшат управление вкладками. Они будут отображаться в виде сетки для более удобного переключения или закрытия, также их можно будет группировать друг с другом. При этом при открытии вкладки, которая входит в группу, пользователь при необходимости сможет переключиться на другую вкладку из группы в один клик при помощи переключателя вкладок в нижней части экрана.

Следующая версия браузера Google запланирована к релизу на ближайшие недели.

Напоследок отметим, что на прошлой неделе вышла Chrome 77 с возможностью быстро делиться ссылками с другими устройствами, привязанными к аккаунту Google.

Чтобы отправить вкладку, в настольной версии Chrome 77 нужно нажать правую кнопку и выбрать пункт Send to («Отправить на») в контекстном меню, после чего выбрать нужное устройство. В Chrome на iOS или Android затем можно будет открыть ссылку, нажав Open («Открыть») в уведомлении. Аналогичным образом функция работает и на мобильных устройствах: нажав в контекстном меню Share («Поделиться») и выбрав подменю Send to your devices («Отправить на ваши устройства»), можно отправить ссылку, например, на компьютер — она также отобразится в виде уведомления.

Несмотря на то, что на Chrome уже давно можно просматривать историю и недавние вкладки, открытые на разных устройствах, новая функция, как утверждается, заметно упрощает задачу, когда нужно передать отдельную страницу со смартфона на компьютер, а также предотвращает случаи, когда пользователь отправляет себе ссылку, например, по email, а затем о ней забывает.

Источник: Google