Что будет, если снимать смартфоном лидар авто? Пользователь Reddit сделал видео и пожалел

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Сразу предупреждаем, не повторяйте это. Также лучше не делать этого случайно. Jeguetelli из Reddit провел интересный, но неприятный эксперимент с лидаром.

Лидар — сокращение от Light Detection and Ranging (определение расстояния и диапазона света). Устройство служит в авто с автопилотом для определения окружающих объектов. Датчики излучают постоянный поток инфракрасных лучей для измерения расстояния, компьютер использует данные для создания 3D-реконструкции окружения. Люди не видят лучи из-за их длины волны, но камеры чувствительны к ним.

Когда камера фокусируется на датчике, закрепленном на крыше Volvo EX90, на изображении появляется созвездие разноцветных точек, именно там, где были заметны вспышки лидара. И это не блик или какой-то цифровой эффект — это физическое и необратимое повреждение камеры.

«Никогда не снимайте на видео новую Ex90, потому что вы сломаете камеру своего мобильного телефона. Лазеры лидара сожгут вашу камеру», — пишет Jeguetelli.

Да, датчики камер можно повредить, но только если снимать вблизи, или же использовать длиннофокусный (узкоугольный) объектив. На видео можно заметить, что повреждение исчезает, когда камера удаляется — она переключаться на неповрежденный широкоугольный объектив. Производители, в частности Volvo, предупреждают о возможном о повреждении в инструкциях, но не все их читают.

Издание Futurism вспоминает, что в 2019 году Ars Technica писала о случае, когда инженер разработки беспилотных автомобилей обнаружил, что сенсор его камеры Sony стоимостью $2000 вышел из строя после посещения выставки CES, где он снимал автомобили, оснащенные лидарами.

Но не следует волноваться за собственные глаза — лучи автомобильных лидаров для них безвредны. Конкретно лидар Volvo использует лазеры с длиной волны 1550 нм, они даже не могут достичь сетчатки

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Напомним, Tesla не использует лидары, зато для определения окружения авто Илона Маска пользуются камерами. Потенциально это может создавать опасную ситуацию на дороге, но эксперименты дают противоречивые результаты.

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