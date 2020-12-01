Что смотрели в Украине на YouTube в 2020 году — Топ-10 самых популярных клипов и видео

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Google представила традиционный ежегодный рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.

Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей. Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвл “Холодок”. Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу – “Холостячка” и “Від пацанки до панянки”. Кроме того, в десятку попало интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2020 году собрала коллаборация певицы Клавы Кока и популярного исполнителя NILETTO с хитом “Краш”, а вся десятка выглядит так:

Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине

Источник: Google