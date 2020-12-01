Что смотрели в Украине на YouTube в 2020 году — Топ-10 самых популярных клипов и видео
Компания Google представила традиционный ежегодный рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.
Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей. Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвл “Холодок”. Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу – “Холостячка” и “Від пацанки до панянки”. Кроме того, в десятку попало интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году
- Мэвл — Холодок | Валентинка (Пародія) ❤️
- Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
- Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
- Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
- Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
- Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
- CADILLAC (ПАРОДІЯ) — MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
- Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
- ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2020 году собрала коллаборация певицы Клавы Кока и популярного исполнителя NILETTO с хитом “Краш”, а вся десятка выглядит так:
Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине
- Клава Кока & NILETTO — Краш (official video)
- LITTLE BIG — HYPNODANCER (Official Music Video)
- ARTIK & ASTI — Девочка танцуй (Official Video)
- MIA BOYKA & ЕГОР ШИП — ПИКАЧУ
- Little Big — Uno — Russia 🇷🇺 — Official Music Video — Eurovision 2020
- MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
- Dabro — Юность (Official video)
- MORGENSHTERN & Тимати — El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
- Баста & Zivert — неболей
- MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
Источник: Google