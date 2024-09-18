Что-то пошло не так: обновление iPadOS 18 выводит из строя iPad Pro M4 — Apple приостановила распространение

В дополнение к странной работы батареи после обновления до iOS 18, проблемы в работе мобильных устройств Apple также вызывает новая версия iPadOS 18. Это привело к тому, что компания из Купертино временно приостановила развертывание обновления iPadOS 18 для планшетов iPad Pro с чипом M4.

Компания прекратила подписывать обновления для этих iPad, то есть оно больше не будет предлагаться пользователям во время проверки обновлений, а серверы Apple не будут активировать обновление, если оно установлено другим способом. Apple подтвердила, что «временно удалила» обновление, чтобы «решить проблему, которая затрагивает небольшое количество устройств».

Судя по публикациям пользователей на Reddit и форумах MacRumors, обновление iPadOS 18 выводит из строя iPad Pro с чипом M4, превращая их в «кирпич». Устройства перестают отвечать на действия пользователя. Хотя такая неудача постигла не каждого владельца iPad Pro M4, который обновился до iPadOS 18.

Apple предлагает замену устройств пользователям, которые пострадали от этого, что указывает на довольно серьезную ошибку — обычно устройства можно перевести в режим восстановления (или DFU) в качестве крайней меры в случае неудачного обновления программного обеспечения.

Некоторые затронутые пользователи сообщили, что сначала установили обновление iPadOS 17.7, а затем попытались установить iPadOS 18.0. Версия 17.7 предоставляется в основном как обновление безопасности для людей, которые еще не готовы обновиться до совершенно новой версии iPadOS 18, и путь обновления с 17.7 до 18.0, возможно, не был проверен так тщательно, как обновление с 17.6 до 18.0.

Обновление iPadOS 17.7 все еще доступно для этих iPad Pro M4, и пользователи должны установить его, если им нужны последние исправления безопасности, пока они ждут, чтобы Apple решила проблемы с iPadOS 18. Apple также продолжает подписывать обновление iPadOS 18.0 для других iPad, включая iPad Air M2.

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Источник: arstechnica

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