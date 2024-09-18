Это же было уже: после обновления до iOS 18 пользователи Apple iPhone жалуются на батарею

После обновления до iOS 18 некоторые пользователи Apple iPhone пожаловались на снижение ресурса батареи и нагрев. Впрочем, проблема не кажется массовой или критической.

По крайней мере несколько пользователей X Twitter пожаловались на батарею после обновление iPhone до iOS 18. Один из них написал, что аккумулятор «умирает на моих глазах», другой просто назвал время работы батареи на iOS 18 «ужасным». Еще один опубликовал изображение взрывающегося автомобиля с подписью: «Мой iphone 11 со здоровым аккумулятором на 75% после обновления до iOS 18».

Также есть жалобы на резкое падение заряда батареи со временем: «Я обновил программное обеспечение до IOS 18, и процент заряда батареи так быстро упал»; «Прошел час, как я зарядил его на 80% и не использовал его слишком в это время, но сейчас процент составляет 67%».

Однако другие пользователи не испытывают проблем с батареей, или даже отмечают улучшение автономии. Они пишут, что смартфон работает прекрасно и без всякого чрезмерного разряда или снижения ресурса батареи. Один из пользователей написал: «Благодаря ios 18 мой аккумулятор работает намного лучше :)».

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Из некоторых жалоб можно предположить, что проблемы испытывают пользователи более старых смартфонов, как iPhone 11. Однако проблемы этих устройств могут быть связаны с долгим временем их эксплуатации. В свое время, когда подобные жалобы касались IOS 17, Адриан Кингсли-Хьюз, исследователь ZDNet, объяснял:

«Установка новой ОС на iPhone запускает много вещей, которые происходят в фоновом режиме, от индексирования до повторной калибровки батареи, и это может длиться часами или даже днями».

Поэтому в случае проблем стоит просто подождать нормализации работы аккумулятора. Беспокоиться следует только тогда, когда проблемы продолжаются более чем несколько дней.

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Источник: Daily Mail

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