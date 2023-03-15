«Чупа»: вышел трейлер фантастического фильма о приключениях 13-летнего мальчика и чупакабры, который дебютирует на Netflix 7 апреля

В новом фильме Netflix переосмысливает легенду о чупакабре, где представляет фантастическое существо добрым и способным к дружеским отношениям.

В основе сюжета фильма «Чупа» — приключения 13-летнего мальчика Алекса (Эван Виттен), который приезжает к родственникам в Мексику и случайно встречает в сарае дедушки фантастическое существо.

Чупакабра – криптид, которому приписывают убийства коз, кроликов и другой домашней живности путем обескровливания. Убедительных сведений о его существовании нет, однако СМИ периодически распространяют показания людей, якобы видевших чупакабру, поступающие из разных регионов мира.

Трейлер в начале задает таинственный тон истории, создавая напряженную атмосферу, заставляющую зрителей думать, что существо действительно опасно. Чупакабра же оказывается очень доброй и становится настоящим другом для Алекса, который пытается защитить ее от ученого, по имени Ричард Квин (Кристиан Слейтер). В остальной части трейлера Netflix демонстрирует приключения Алекса и Чупы — кроме того, акцент делается на семье, с которой мальчик все больше сближается.

Сценаристы фильма – Шон Кеннеди Мур, Джо Барнатан, Маркус Райнхарт, а режиссер – мексиканец Хонас Куарон. Перспективно выглядит продюсерский состав: здесь режиссер дилогии «Один дома» и сценарист «Грэмлинов» Крис Коламбус, а также Марк Редклифф и Майкл Барнатан, которые сотрудничали с Коламбусом во время производства первых фильмов о Гарри Поттере.

Среди актерского состава также Демиан Бичир («Лучшая жизнь»), Эшли Сиарра, Николас Вердуго, Адриана Пас, Херардо Тарасена («Нарко») и Хулио Сезар Седильо.

Когда Куарон размышлял над тем, как переосмыслить легенду о чупакабре, он отточил идею использовать страшный миф для раскрытия истории семьи — подобно тому, как это сделал Стивен Спилберг в фильме «Инопланетянин»/ET 1982 года:

«Я всегда был большим поклонником ET и считаю, что подобные истории так сильны, потому что играют на идее о том, что детей неправильно понимают взрослые. Чупа может быть монстром, но она единственная, кто действительно понимает, через что проходит Алекс. Связь между мальчиком и существом настолько чистая, что словами трудно объяснить».

Фильм дебютирует на Netflix в пятницу, 7 апреля.

Официальный трейлер фильма «Чупа»

Источник: Collider