Чипы Samsung HBM не прошли тесты Nvidia из-за проблем с высоким энергопотреблением и тепловыделением — Reuters

Новейшие чипы памяти Samsung HBM (high bandwidth memory) не смогли пройти тесты Nvidia на пригодность к использованию в составе ускорителей искусственного интеллекта. Проблема заключается в том, что такие чипы потребляют слишком много энергии и выделяют слишком много тепла. Об этом заявили трое осведомленных лиц.

Проблемы касаются чипов Samsung HBM3 четвертого поколения и HBM3E пятого поколения. Первые из них сейчас активно используются в видеокартах и ускорителях задач ИИ, а вторые — выводятся на рынок в этом году. Это впервые сообщается о причинах, которые вызвали провал тестов Nvidia.

Samsung заявила, что HBM — это продукт памяти с возможностями настройки, который требует «процессов оптимизации в соответствии с потребностями клиентов». Также Samsung добавила, что компания оптимизирует свои продукты путем тесного сотрудничества с клиентами. В компании отказались комментировать конкретных клиентов.

Отдельно Samsung заявила, что «заявления о сбоях из-за тепловыделения и энергопотребления не соответствуют действительности», и что тестирование «прошло гладко и по плану». Nvidia отказалась комментировать эту ситуацию.

В то же время 3 источника сообщили, что Samsung пытается пройти тесты Nvidia для чипов памяти HBM3 и HBM3E еще с прошлого года. По словам двух людей, результаты недавнего неудачного теста для 8-слойных и 12-слойных чипов HBM3E от Samsung были получены в апреле.

Пока еще не ясно, можно ли легко решить эти проблемы. Однако источники сказали, что невыполнение требований Nvidia усилило беспокойство в отрасли и среди инвесторов тем, что Samsung может еще больше отстать от конкурентов SK Hynix и Micron Technology в сфере производства памяти HBM.

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Сейчас SK Hynix является основным поставщиком чипов HBM для Nvidia, компания поставляет чипы HBM3 с июня 2022 года. А с конца марта SK Hynix также начала поставлять чипы HBM3E клиенту, которого отказался назвать. По словам источников, поставки поступили в Nvidia.

Следует добавить, на этой неделе Samsung сменила руководителя подразделения по производству полупроводников, заявив, что нужен новый человек во главе, чтобы справиться с «кризисом», который повлиял на отрасль.

Источник: Reuters