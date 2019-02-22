Consumer Reports снова передумала и больше не рекомендует покупать электромобиль Tesla Model 3

Взаимоотношения известного производителя электромобилей Tesla и некоммерческой организации Consumer Reports, защищающей права потребителей в США с 1936 года, становятся все больше похожими на американские горки с их непредсказуемыми поворотами, взлетами и падениями. Сегодня выяснилось, что Consumer Reports в очередной раз обновила свой вердикт по электромобилю Tesla Model 3 и больше не рекомендует его к покупке.

Это неожиданное обновление выглядит крайне странным, учитывая, что только в прошлом месяце Consumer Reports поместила Tesla Model 3 на вершину рейтинга, составленного с учетом степени удовлетворенности автолюбителей своим транспортным средством. Справедливости ради отметим, что Tesla Model 3 стала далеко не единственным автомобилем, лишившимся рекомендации Consumer Reports на этой неделе. Вместе с Tesla Model 3 почетного статуса лишились еще пять автомобилей: Chrysler 300, Dodge Charger, Acura RDX, BMW 5 Series и Volkswagen Tiguan.

Рейтинг надежности автомобилей частично основан на результатах опроса, который специалисты Consumer Reports проводят каждую весну среди более 500 тыс. владельцев различных автомобилей. И хотя Consumer Reports первоначально делилась результатами своего последнего исследования еще в октябре прошлого года, когда рекомендации лишилась модель Tesla Model S, сейчас, как сообщается, выяснились новые подробности, которые и заставили организацию изменить вердикт. Если быть точным, Consumer Reports обработала дополнительные анкеты, собранные за… лето 2018 года. В них оказалось немало жалоб от владельцев Tesla Model 3 на различные проблемы: большие зазоры между деталями кузова, некачественная покраска и частные зависания центрального дисплея. Собственно, именно из-за этого Consumer Reports переместила Tesla Model 3 с первого на 12 место рейтинга. Решение, мягко говоря, странное, учитывая, что данные устарели.

В Tesla прокомментировали ситуацию, отметив, что эти проблемы имели место в прошлом и к настоящему моменту большая часть из них уже устранена путем внесения соответствующих улучшений в конструкцию и производственный процесс. Представитель Tesla также заявил, что их внутренние отчеты контроля качества указывают на существенное улучшение ситуации. При этом Tesla запросила у Consumer Reports дополнительные подробности по жалобам.

В Fiat Chrysler Automobiles также заявили, что давно исправили упомянутые в отчете Consumer Reports недочеты, выразив надежду на быстрое восстановление рекомендации.

Напомним, в мае прошлого года Consumer Reports уже лишала электромобиль Tesla Model 3 своей рекомендации из-за плохих тормозов (тормозной путь Tesla Model 3 был намного длиннее, чем у любого современного легкового автомобиля). Но затем Tesla посредством обновления прошивки Model 3 по воздуху улучшила тормоза, а Илон Маск пообещал исправить все упомянутые конструкционные недочеты. Тогда Consumer Reports после повторного тестирования вернула Model 3 рекомендацию. Вполне вероятно, что в будущем Consumer Reports снова передумает и начнет рекомендовать Model 3 к покупке.

Остается напомнить, что подобная ситуация уже имела место в прошлом. В августе 2015 года Consumer Reports протестировал Tesla Model S P85D 2015 модельного ряда, поставив автомобилю целых 103 балла по 100-балльной шкале, а в октябре взял свои слова назад и отозвал рекомендацию из-за внезапно обнаружившихся проблем. Тогда Илон Маск раскритиковал издание, заявив, что указанные проблемы были в первой партии автомобилей, выпущенной в 2012 году.

Источник: The Verge